Transfer angeblich fix! Eintracht Frankfurt holt wohl Manchester Uniteds Flop Donny van de Beek

Der Transfer von Donny van de Beek zu Eintracht Frankfurt ist offenbar so gut wie in trockenen Tüchern. Der Flop von Manchester United soll per Leihe zu den Hessen kommen. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano.

Demnach soll es bereits eine mündliche Einigung zwischen dem Bundesligisten und dem niederländischen Mittelfeldspieler geben. Die Kaufoption liegt nach Informationen von Sport1 bei 15 Millionen Euro, zudem soll Manchester United einen Großteil des Gehalts übernehmen. Van de Beeks Vertrag in Manchester läuft noch bis 2025. Seit seinem Wechsel von Ajax Amsterdam für kolportierte 39 Millionen Euro anno 2020 kam der 26-Jährige nie über die Reservistenrolle hinaus. Insgesamt reichte es nur zu 62 Einsätzen, meist nach Einwechslung.

