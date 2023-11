BVB, News und Gerüchte - Trainer Edin Terzic mit Kritik an Niclas Füllkrug: "In vielen Situationen nicht sauber genug"

BVB-Trainer Edin Terzic hat Kritik an der Leistung von Stürmer Niclas Füllkrug geübt, unter anderem im Spiel gegen den FC Bayern München. Konkurrent Sébastien Haller wird von der Vereinsspitze unterstützt, außerdem soll Dortmund an einem Innenverteidiger aus der Ligue 1 interessiert sein. Und: Dan-Axel Zagadou blickt auf seine Zeit bei der Borussia zurück. Aktuelle News und Gerüchte zu den Schwarz-Gelben.

© getty BVB, News: Trainer Edin Terzic kritisiert Stürmer Niclas Füllkrug Auf der Pressekonferenz von Borussia Dortmund am Freitag hat Trainer Edin Terzic überraschend offene Kritik an Stürmer Niclas Füllkrug geübt. "Ich habe mit Niclas sehr offene Gespräche geführt. Es gab nach den Spielen gegen Bayern und Frankfurt Sachen, die uns nicht gefallen haben", betonte Terzic. "Er hat auch Qualitäten um den Strafraum herum. Da waren wir uns einig und er war selbstkritisch, dass er in vielen Situationen nicht sauber genug war und viele unnötige Ballverluste hatte." Als positives Beispiel führte Terzic das Spiel von Bayern-Star Harry Kane gegen den BVB an - nicht nur aufgrund der drei Tore beim 4:0 des FCB: "Wir fanden nicht gut, dass wir das Gefühl hatten, dass er uns viel mehr beschäftigt hat, beim Festmachen von Bällen, beim Jagen und Klauen. Das sind Dinge, die auf dem Niveau nicht passieren dürfen, das haben wir mit Niclas offen und ehrlich besprochen", sagte Terzic. Der Trainer sah beim 2:0 in der Champions League aber bereits einen verbesserten Auftritt Füllkrugs: "Er hat ein sehr gutes und auffälliges Spiel gemacht, nicht nur durch das Tor, sondern weil er oft die Bälle verlängert hat, die Gegner aus dem Zweikampf gedrückt hat, zwei Innenverteidiger beschäftigt hat. Das ist, was wir von ihm erwarten, das ist die Stärke, die er hat." In der laufenden Saison kommt der Neuzugang beim BVB auf vier Tore und zwei Vorlagen in 15 Spielen.

© getty BVB, News: Sebastian Kehl stärkt Sébastien Haller den Rücken Aus der BVB-Startelf verdrängt hat Niclas Füllkrug den zweiten Stoßstürmer im Team, Sébastien Haller. Der kämpft immer noch mit den Nachwirkungen seiner Krebserkrankung. Seit Ende September reichte es für Haller im BVB-Trikot lediglich zu Kurzeinsätzen als Joker, ein Ligator hat er in dieser Saison noch nicht erzielt. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl stärkte dem 29-Jährigen nun den Rücken. "Der Trainer hat im Sturm derzeit viele gute Optionen. Sébastien Haller arbeitet im Training hart daran, sich in eine noch bessere Verfassung zu bringen. Er geht hochprofessionell mit der Situation um", sagte er der Bild: "Wir werden seine Qualität in dieser Saison noch benötigen. Seb hat das Toreschießen sicher nicht verlernt!" Edin Terzic äußerte sich am Freitag ähnlich: "Sébastien hatte keine leichte Zeit. Trotzdem sehen wir, wie er damit umgeht. Er ist sehr fleißig", erklärte er. "Sébastien wird sich wieder herankämpfen. Wir sind uns sehr sicher, dass er im Laufe der Saison noch sehr wichtig für uns sein wird."

© getty BVB, Gerücht: Dortmund angeblich an Verteidiger Tiago Djaló interessiert Wie das Portal 90min berichtet, soll Borussia Dortmund Interesse an Tiago Djaló haben: Der 23 Jahre alte Verteidiger hatte in der vergangenen Saison in Lille überzeugt, fällt aber mittlerweile seit März mit einem Kreuzbandriss aus. Der Vertrag des Portugiesen läuft im kommenden Sommer aus, er wäre also ablösefrei zu haben. Neben dem BVB soll aus der Bundesliga auch Bayer Leverkusen an Djaló interessiert sein. Dazu kommen Newcastle United aus der Premier League sowie Juventus, der FC Barcelona und Atlético Madrid. Der Innenverteidiger, der auch auf den Außen eingesetzt werden kann, absolvierte letzte Saison insgesamt 26 Einsätze für LOSC Lille (2 Tore). 2019 war er aus der U19 des AC Mailand in die Ligue 1 gewechselt.

© getty BVB, News: Dan-Axel Zagadou blickt auf Zeit in Dortmund zurück Das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund bedeutet auch ein Wiedersehen von Dan-Axel Zagadou mit seinem Ex-Klub: Von 2017 bis 2022 hatte der mittlerweile 24-Jährige beim BVB gespielt, bevor er sich ablösefrei den Schwaben anschloss. "Es war nicht so einfach, [mit den Verletzungen] umzugehen", verriet Zagadou über seine Zeit in Dortmund. In Stuttgart sei er nun "glücklich und gesund. Ich mache nichts Besonderes oder Neues. Es läuft jetzt einfach gut für mich beim VfB." Bevor Zagadou im September in Stuttgart unterschrieb, war er zunächst mehrere Monate vereinslos. "Ich war entspannt", betonte er nun: "Ich war in dieser Situation, weil ich es selbst so wollte. Ich wollte auf das richtige Angebot warten. Jetzt bin ich aber sehr froh, dass ich hier bin." Für den BVB absolvierte er insgesamt 92 Pflichtspiele (4 Tore).