BVB, News und Gerüchte: Julian Brandt warnt vor Stimmung in Newcastle

Vor dem Auswärtsspiel in der Champions League hat Julian Brandt vor der Stimmung im gegnerischen Stadion gewarnt. Es gibt neue Einzelheiten im Fall Paris Brunner - und Trainer Edin Terzic ist stolz auf die Bilanz des BVB. Aktuelle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund gibt es hier.

BVB, News: Julian Brandt warnt vor Stimmung in Newcastle

Der BVB muss in der Champions League am Mittwoch bei Newcastle United (21 Uhr) nach nur einem Punkt in den ersten beiden Gruppenspielen unbedingt punkten, sollte es noch eine Chance auf das Achtelfinale geben. "In den beiden direkten Duellen müssen wir einige Punkte holen, um die Chance aufs Weiterkommen zu wahren", betonte Sportdirektor Sebastian Kehl: "Wir werden mit einer Menge Lust dahinfliegen."

Dabei verriet Julian Brandt auf der Homepage des Klubs, dass er sich in der vergangenen Länderspielpause bei Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) nach dem Gegner erkundigt habe, der habe ja "in der Premier League schon öfter gegen Newcastle" gespielt. Seine Erkenntnis: "Uns erwartet dort eine sehr gute Stimmung. Das ist anders als bei City oder bei Chelsea."

Die Magpies hatten in der Königsklasse zuletzt mit einem 4:1 gegen Paris Saint-Germain ein Ausrufezeichen gesetzt. Dennoch gab sich Brandt angriffslustig: "Auch wenn sie gegen PSG ein sehr gutes Spiel gemacht haben, müssen wir mit breiter Brust hinfahren. Die Gruppe ist so wild, dass alles passieren kann."