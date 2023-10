BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund angeblich an Belgrad-Talent Matija Popovic interessiert

Der BVB ist angeblich an einem serbischen Stürmertalent interessiert, hat aber hochkarätige Konkurrenz. Intern soll es aufgrund des Umgangs mit Talent Samuel Bamba Unstimmigkeiten geben, ein weiteres Talent will schnellstmöglich nach Dortmund zurück. Außerdem gibt es offenbar schlechte Nachrichten von Julien Duranville. Aktuelle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

© imago images BVB, Gerücht: Interesse an serbischem Talent Matija Popovic Borussia Dortmund soll angeblich Interesse am serbischen Supertalent Matija Popovic haben. Das berichtet der italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio. Der 17-Jährige spielt aktuell bei der U19 von FK Partizan Belgrad und erzielte dort in der vergangenen Saison in 24 Spielen stolze 20 Tore (5 Vorlagen). Angeblich soll er trotz seiner jungen Jahre schon 1,96 Meter groß sein. Zu haben wäre Popovic ablösefrei, sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Allerdings sollen neben dem BVB auch Real Madrid und der FC Barcelona am Stürmer interessiert sein. Popovic befand sich zuletzt auf der Guardian-Liste der 60 weltgrößten Talente des Jahrgangs 2006.

© getty BVB, Gerücht: Trainer-Zoff wegen Talent Samuel Bamba? Wie die Sport Bild berichtet, soll es BVB-intern Unstimmigkeiten wegen des Umgangs mit Talent Samuel Bamba geben. Der 19 Jahre alte Flügelspieler trainiert immer mal wieder bei den Profis mit und war im Sommer sogar mit im Trainingslager in den USA. Allerdings darf Bamba in der 3. Liga unter Trainer Jan Zimmermann aktuell kaum spielen - in neun Spielen waren es gerade mal 171 Minuten. BVB-Trainer Edin Terzic hat sich deshalb angeblich bereits schon an Zimmermann gewendet. Der wolle Bamba langsam aufbauen und an dessen Fitness arbeiten. Das Problem: Der Vertrag des Deutsch-Kongolesen läuft 2024 aus, er soll aktuell eher zu einem Vereinswechsel tendieren - auch wegen der geringen Einsatzzeiten.

© getty BVB, News: Tom Rothe will zu Borussia Dortmund zurückkehren Linksverteidiger Tom Rothe (18) ist von Borussia Dortmund aktuell bis Saisonende an Holstein Kiel ausgeliehen. In der 2. Liga kommt er in der laufenden Spielzeit bisher auf zehn Pflichtspiele (2 Tore, 3 Vorlagen) - und hat noch keine einzige Minute verpasst. "Ich hatte früh kommuniziert, dass es mein Wunsch wäre, für ein Jahr ausgeliehen zu werden, um Spielpraxis sammeln zu können", sagte er nun im Interview mit den Ruhr Nachrichten. Beim BVB gibt es aktuell nur Ramy Bensebaini auf seiner Position. "Es hätte schon sein können, dass ich in dieser Saison auf ein paar mehr Minuten in Dortmund gekommen wäre", erklärte Rothe, "aber auf keinen Fall in dem Umfang wie hier." Die Rückkehr zum BVB ist aber fest eingeplant: "Aktuell bin ich natürlich voll auf Holstein Kiel fokussiert und will hier so erfolgreich wie möglich sein", betonte er: "Aber das Ziel ist klar: Ich will zurück zum BVB und dort angreifen!"

© getty BVB, News: Julien Duranville offenbar wieder verletzt Wie die Bild berichtet, hat sich die Oberschenkelverletzung von Julien Duranville wieder gemeldet. Ursprünglich stammt sie aus dem Sommer, nun soll sie nach dem Spiel der U19 gegen Borussia Mönchengladbach (3:0) wieder aufgebrochen sein. Für den 17-Jährigen, für den der BVB 8,5 Millionen Euro Ablöse an RSC Anderlecht gezahlt hätte, könnte die Hinrunde damit schon gelaufen sein. Der Rechtsaußen war von seiner Verletzung gerade erst zurückgekehrt und spielte gegen die Gladbacher 45 Minuten. Immer wieder hat er mit langfristigen Blessuren zu kämpfen.