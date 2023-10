Dreimal BVB, einmal FC Bayern: Das sind die 60 besten Talente der Welt des Jahrgangs 2006 laut Guardian

Jedes Jahr veröffentlicht The Guardian seine Next-Generation-Liste mit den besten Fußballtalenten weltweit. In diesem Jahr ist der Jahrgang 2006 an der Reihe. Das sind die auserwählten Jungstars. Spoiler: Borussia Dortmund und der FC Bayern sind auch vertreten.

Keiner der aufgeführten Spieler hat bislang also das 18. Lebensjahr erreicht. Wer sich von den 60 Auserwählten letztlich im Profifußball durchsetzen wird, kann nur die Zukunft zeigen. Einige haben aber schon erste Erfahrungen gesammelt. Um ein wenig für Ordnung zu sorgen, haben wir das Ganze in Ligen unterteilt. Nicht wundern: Die Premier League haben wir nicht vergessen, sie ist schlichtweg nicht vertreten. Die Talente aus Deutschland und oder der Bundesliga bekommen einen Extra-Platz. Bundesliga

© getty Julien Duranville (BVB, Belgien) Der Flügelspieler stand bereits in der vergangenen Spielzeit im Profi-Kader von Borussia Dortmund und feierte ausgerechnet beim bitteren 2:2 gegen Mainz 05 am letzten Spieltag sein Debüt. Zur neuen Saison bremste ihn ein Muskelfaseriss aus, weshalb er bislang nur einmal für die U19 des BVB auf dem Platz stand. Mehr Informationen zu Duranville bekommt Ihr hier.

© imago images Valentin Yotov (FC Bayern München, Bulgarien) Der Stürmer wechselte 2018 aus der Philadelphia Union Academy in die Bayern-Jugend und läuft inzwischen für die U19 des deutschen Rekordmeisters auf.

© imago images Paris Brunner (Borussia Dortmund, Deutschland) Brunner gilt als eine der größten deutschen Sturm-Hoffnungen. Für die U19 des BVB erzielte er in dieser Saison elf Tore in zehn Spielen. Außerdem ist er U17-Europameister mit dem DFB-Nachwuchs geworden, wozu er mit vier Toren in sechs Spielen beitrug. Mehr Informationen zu Brunner bekommt Ihr hier.

© getty Almugera Kabar (Borussia Dortmund, Deutschland) Der Linksverteidiger war ebenfalls Teil des Europameister-Teams der U17 und ist eigentlich Stammspieler in Dortmunds U19. Aktuell laboriert er aber an einem Snydesmosebandriss, der Kabar wohl bis in den November hinein außer Gefecht setzen wird. LaLiga

© getty Noah Darvich (FC Barcelona, Deutschland) Deutschlands U17-Kapitän wechselte erst im Sommer vom SC Freiburg nach Barcelona. Das gefiel besonders einem nicht: Christian Streich. Bei den Katalanen unterschrieb er einen Vertrag bis 2026, der eine Ausstiegsklausel bei einer Zahlung von einer Milliarde Euro enthält. Freiburg kassierte eine Sockelablöse von 2,5 Millionen Euro. Darvich ist der dritte und letzte Deutsche in dieser Liste.

© getty Allen Obando (FC Barcelona, Ecuador) Áron Yaakobishvili (FC Barcelona, Ungarn) Marc Guiu (FC Barcelona, Spanien) Diego Kochen (FC Barcelona, USA) Endrick (Palmeiras, wechselt 2024 zu Real Madrid, Brasilien, im Bild) Jon Martín (Real Sociedad, Spanien) Jorge Rajado (Atlético Madrid, Spanien) Serie A

© getty Mattia Mannini (AS Rom, Italien, im Bild) Tommaso Martinelli (AC Florenz, Italien) Simone Pafundi (Udinese, Italien) Ligue 1

© imago images Warren Zaïre-Emery (PSG, Frankreich, im Bild) Eli Junior Kroupi (Lorient, Frankreich) Rest der Welt