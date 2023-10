Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln: Bundesliga JETZT im Liveticker - 1. Halbzeit

Es ist Derbyzeit in der Bundesliga, Bayer Leverkusen empfängt heute den 1. FC Köln. Wir tickern das Duell hier live mit!

Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln: Bundesliga im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Die Kapitäne sind Hradecky bei Leverkusen und Kainz bei den Gästen aus Köln.

vor Beginn Schiedsrichter der Partie ist gleich Felix Zwayer aus Berlin. Als VAR ist Sören Storks aus dem münsterländischen Velen dabei.

vor Beginn Vor den eigenen Fans ist Leverkusen in dieser Saison bisher eine Macht - drei Siege aus drei Bundesliga-Spielen stehen zu Buche bei 12:4 Toren. Dazu kommt noch das 4:0 gegen BK Häcken in der Europa League. Köln konnte auswärts nur im Pokal jubeln, als es beim VfL Osnabrück zu einem 3:1 nach Verlängerung reichte. In Dortmund (0:1) und Bremen (1:2) ging man in der Liga leer aus, nur in Frankfurt klappte es wie geschrieben mit einem Zähler.

vor Beginn Stuttgart und Dortmund haben vorgelegt gestern, nun also sind die Leverkusener gefordert, um mit einem Sieg wieder an die Tabellenspitze springen zu können. Zu Hause gegen Köln scheint der Werkself eine vergleichweise leichte Aufgabe bevorzustehen, wenn man auf den bisherigen Saisonverlauf zurückblickt: Der FC hat zuletzt dreimal in Folge verloren, das 1:1 in Frankfurt vor rund einem Monat war der bislang einzige Punktgewinn für das Baumgart-Team. Köln ist nach dem 2:2 der Mainzer in Mönchengladbach Tabellenletzter, mit einem Remis würde man wieder an den Rheinhessen vorbeiziehen.

vor Beginn Die noch sieglosen Kölner kommen mit zwei Veränderungen aus nach dem letzten Bundesliga-Spiel (0:2 gegen Stuttgart): Für Maina beginnt im linken Mittelfeld Martel und im Sturm spielt Alidou anstelle von Tigges neben Selke.

vor Beginn Nach dem 2:1 bei FK Molde in der Europa League tauscht Bayer-Coach Alonso heute erwartungsgemäß wieder kräftig durch, um seine Stammformation ins Rennen zu schicken. Hradecky steht für Kovar im Tor, hinten kommt Kossounou für Stanisic zum Zug, im Mittelfeld spielen Palacios und Grimaldo anstelle von Andrich und Hincapie. Torschütze Tella, Holzek und Adli weichen vorne für Wirtz, Boniface und Hofmann. Es beginnt also dieselbe Elf, die auch in Mainz (3:0) auf dem Platz stand.

Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln: Die Aufstellungen

vor Beginn Die Aufstellungen sind da! So geht's in die Partie:

Leverkusen: Hradecky - Kossounou, Tah, Tapsoba - Frimpong, Palacios, G. Xhaka, Grimaldo, Hofmann, Wirtz - Boniface

vor Beginn Die Rollen sind heute klar verteilt: Leverkusen thronte vor Start des Spieltags an der Spitze der Tabelle, Köln hingegen hängt mit nur einem Zähler im Keller fest. Ob die Werkself auch in der Praxis die Nase vorn hat? Rund eine Stunde vor dem Anpfiff melden wir uns hier mit den Aufstellungen.

vor Beginn Ab 15.30 Uhr könnt Ihr das Spektakel verfolgen, dann wird das Spiel in der Leverkusener BayArena nämlich angepfiffen.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln!