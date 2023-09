FC Bayern München vs. VfL Bochum heute live, Übertragung: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern trifft heute am fünften Spieltag der Bundesliga auf den VfL Bochum. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie im TV, Livestream und Liveticker mitzuverfolgen ist.

Der FC Bayern München ist gut in die neue Bundesliga-Saison gestartet - zehn Punkte aus den ersten vier Spielen lesen sich gut. Vor allem haben die Münchner noch gegen keinen der "kleineren Vereine" Punkte liegen lassen. Auch gegen Angstgegner Borussia Mönchengladbach konnte man endlich mal wieder gewinnen, wenn auch denkbar knapp.

Vergangenen Spieltag kam es für den FCB zu einem Thriller gegen den Meisterschaftskandidaten Bayer Leverkusen. Am Ende trennten sich die beiden Spitzenklubs 2:2. Doch in München lief in der jüngsten Vergangenheit nicht alles so rosig. So bleiben der unglückliche Deadline Day und die Baustelle im Mittelfeld weiterhin Themen an der Säbener Straße.

Der VfL Bochum präsentierte sich zu Beginn dieser Spielzeit ordentlich. Nach einem katastrophalen Auftakt in Stuttgart (0:5) rafften sich die Bochumer auf und holten jetzt drei Remis in Folge - eines davon sogar gegen Borussia Dortmund. In München will das Team von Trainer Thomas Letsch nun auch überraschen.

FC Bayern München vs. VfL Bochum heute live, Übertragung: Bundesliga im TV

Die Begegnung zwischen den Bayern und dem VfL wird leider nicht im Free-TV übertragen. Doch der Pay-TV-Anbieter Sky konnte sich auch dieses Jahr die Rechte für die Samstagsspiele um 15.30 Uhr der Bundesliga sichern - und solch eines ist FCB vs. VfL. Das Duell wird auf Sky Sport Bundesliga 2 laufen.

FC Bayern München vs. VfL Bochum heute live, Übertragung: Bundesliga im Livestream

Der Sportsender Sky wird die Begegnung selbstverständlich auch per Livestream übertragen. Hierfür kann man entweder auf SkyGo oder WOW zugreifen.

FC Bayern München vs. VfL Bochum heute live, Übertragung: Bundesliga im Liveticker

Ihr wollt keine wichtige Szene des Spiels verpassen? Dann seid Ihr bei uns genau richtig! SPOX begleitet die Partie im Liveticker.

Hier kommt Ihr zum Liveticker.

FC Bayern München vs. VfL Bochum heute live, Übertragung: Die Eckdaten zur Partie

Wettbewerb: Bundesliga, 5. Spieltag

Bundesliga, 5. Spieltag Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Allianz Arena, München

Allianz Arena, München Das Spiel im Liveticker: SPOX

Übertragung im TV: Sky Sport Bundesliga 2



Übertragung im Livestream: SkyGo und WOW

