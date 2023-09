"Alles sehr negativ behaftet": BVB-Trainer Edin Terzic übt Kritik an den Medien

Trainer Edin Terzic von Borussia Dortmund hat Kritik an vermeintlich zu negativer medialer Berichterstattung geübt. Nach dem 1:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg hatte Terzic die Leistung seiner Mannschaft explizit gelobt - und damit bisweilen für Verwunderung gesorgt.

"Alles, was ich gesagt habe, dazu stehe ich zu 100 Prozent", sagte Terzic vor dem Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim bei DAZN. "Alles, was ihr daraus macht, ist sehr negativ behaftet. Es geht darum, dass wir das nicht zu nah an uns heranlassen. Wir wissen, was wir verbessern müssen."

Terzic hatte beim Wolfsburg-Spiel großräumig rotiert und unter anderem auf die arrivierten Niklas Süle, Marius Wolf, Emre Can und Donyell Malen verzichtet. "Es war einer dieser negativen Touchs, den die letzte Woche hatte: Wir als Borussia Dortmund haben das Spiel gewonnen und trotzdem wird es nach außen so verkauft, dass sechs Spieler verloren haben. Das ist nicht der Fall", sagte Terzic.