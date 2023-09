1. FC Köln vs. VfB Stuttgart heute live, Übertragung: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

Heute wird der 6. Bundesligaspieltag fortgesetzt. Alles zur Übertragung der Partie 1. FC Köln gegen VfB Stuttgart im TV, Livestream und Liveticker findet Ihr hier.

Bundesliga, 1. FC Köln vs. VfB Stuttgart: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

In der Bundesliga finden am heutigen Samstag, 30. September, sechs Begegnungen des 6. Spieltags statt. Eine der fünf um 15.30 Uhr beginnenden Partien ist 1. FC Köln gegen den VfB Stuttgart im Rhein-Energie-Stadion.

Unterschiedlicher hätte der Start in die Saison 2023/24 für die beiden heutigen Kontrahenten nicht verlaufen können. Der 1. FC Köln holte bisher erst einen Punkt und steht deshalb in der Tabelle auf Relegationsplatz 16. Am 5. Spieltag verlor das Team von Trainer Steffen Baumgart bei Werder Bremen mit 1:2. Die Geißböcke sollten jetzt schleunigst den ersten Saisonsieg einfahren, um nicht schon früh im Tabellenkeller stecken zu bleiben.

Beim VfB Stuttgart träumt man dagegen von glanzvollen früheren Zeiten. Die Schwaben gewannen vier der bisherigen fünf Partien und stehen im oberen Tabellendrittel. Garant für den starken Saisonstart ist vor allem Serhou Guirassy, der bereits bei zehn Toren steht.

1. FC Köln vs. VfB Stuttgart heute live, Übertragung: Bundesliga im Free-TV und Livestream

Die Möglichkeit, das Spiel heute live im Free-TV verfolgen zu können, besteht nicht.

Heute ist Samstag, das bedeutet, dass die Partie exklusiv von Sky übertragen wird. Der Pay-TV-Sender hält in dieser Saison die Übertragungsrechte an allen Samstagsspielen und den Spielen in englischen Wochen.

Die Vorberichterstattung zum kompletten Bundesliga-Samstag beginnt bei Sky um 14 Uhr auf Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport News (HD), Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Bundesliga 1 (HD) mit dem Countdown aus dem Studio in Unterföhring.

Ab 15.15 Uhr ist 1. FC Köln gegen gegen VfB Stuttgart dann auf Sky Sport Bundesliga 4 (HD) live zu sehen. Freunde der Konferenz können das Spiel zudem auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport Top Event verfolgen.

Um im Livestream bei der Übertragung von 1. FC Köln vs. VfB Stuttgart dabei zu sein, gibt es zwei Möglichkeiten: die SkyGo-App (für TV-Abo-Kunden) oder WOW . Zugang zum offiziellen Streamingkanal von Sky erhaltet Ihr nur mit einem Abo.

1. FC Köln vs. VfB Stuttgart heute live, Übertragung: Bundesliga im Liveticker

Ihr seid heute Mittag unterwegs oder habt keinen Zugriff auf Sky? Dann klickt in den Liveticker von SPOX zur Partie 1. FC Köln vs. VfB Stuttgart. Die Aufstellungen, Tore, Auswechslungen, Chancen - in unserem kostenlosen Service entgeht Euch nichts!

Hier geht's zum Liveticker 1. FC Köln - VfB Stuttgart.

Hier geht's zum Bundesliga-Konferenz-Liveticker.

1. FC Köln vs. VfB Stuttgart, heute live, Übertragung: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung: 1. FC Köln vs. VfB Stuttgart

1. FC Köln vs. VfB Stuttgart Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 6

6 Datum: 30. September 2023

30. September 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Rhein-Energie-Stadion, Köln

Rhein-Energie-Stadion, Köln Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky-Go-App, WOW

Liveticker: SPOX

© getty Köln-Keeper Marvin Schwäbe kassierte in dieser Saison schon neun Gegentore.

