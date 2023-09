Der VfB Stuttgart empfängt den SV Darmstadt 98. SPOX bietet die Partie im Liveticker zum Mitlesen an.

Zum Auftakt des 5. Spieltags in der Bundesliga begegnen sich heute der VfB Stuttgart und der SV Darmstadt 98. SPOX tickert das Duell live mit.

VfB Stuttgart vs. SV Darmstadt 98: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Der VfB hat einen hervorragenden Start in die Saison hingelegt. Drei Siege in vier Partien konnten die Schwaben einfahren, kein Wunder also, dass man deswegen im Moment ganz oben mitspielt. Heute soll der nächste Sieg folgen, mit dem SV Darmstadt steht dem VfB ein Gegner gegenüber, der erst am vergangenen Spieltag mit dem 3:3 gegen Borussia Mönchengladbach seine ersten Punkte holen konnte.

vor Beginn Gespielt wird in der MHP-Arena in Stuttgart. Der Anpfiff erfolgt um 20.30 Uhr.

vor Beginn Willkommen zum Bundesligaspiel am 5. Spieltag zwischen dem VfB Stuttgart und dem SV Darmstadt 98.