Freiburg-Juwel Noah Darvich offenbar vor Wechsel zum FC Barcelona

Mittelfeldspieler Noah Darvich vom SC Freiburg soll kurz vor einem Wechsel zum FC Barcelona stehen. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano. Demnach ist der Transfer des 16-Jährigen zum spanischen Meister wohl schon beschlossene Sache.

Darvich ist seit 2017 in Freiburgs Nachwuchs aktiv und gilt als eines der größten Talente in Deutschland. Im Mai und Juni führte der Supertechniker die U17 des DFB als Kapitän zum Gewinn des Europameistertitels, Darvich gelangen im Turnier zwei Tore und vier Vorlagen.

Spätestens seitdem wurde Darvich neben Barcelona auch mit weiteren Topklubs in Verbindung gebracht, unter anderem der FC Bayern und Manchester City wurden als mögliche Interessenten gehandelt.

Darvichs Vertrag in Freiburg ist noch bis 2024 datiert. Zur neuen Saison wurde er bereits in die zweite Mannschaft des SC befördert, die in der 3. Liga spielt. Ob er noch ein Spiel für die Freiburger Reserve absolviert, ist ob des nun wohl bevorstehenden Wechsels nach Barcelona aber fraglich.