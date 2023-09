In der Bundesliga kommt es heute zum Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München. Hier bekommt Ihr beantwortet, wo das Spiel - wenn überhaupt - im Free-TV und Livestream zu sehen ist.

Der 3. Spieltag der Bundesliga ist im Gange, am heutigen Samstag (2. September) sind im späten Nachmittagsspiel Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern München im Einsatz. Gespielt wird im Borussia-Park in Mönchengladbach, der Ball rollt ab 18.30 Uhr.

Nach den Siegen über Werder Bremen und dem FC Augsburg will der FCB heute die Serie auf drei Siege in Folge erhöhen, während die Gladbacher weiterhin dem ersten Dreier hinterherlaufen.

FC Bayern München: Wo läuft Gladbach vs. FCB heute live im Free-TV und Livestream?

Nein, zu Gladbach vs. Bayern gibt es eine Free-TV-Übertragung, tatsächlich sind nur die wenigsten Bundesligaspiele in dieser Saison frei empfangbar. Um heute trotzdem nichts vom Geschehen zu verpassen, müsst Ihr bei Sky vorbeischauen. Der Grund: Der Pay-TV-Sender besitzt die Rechte an allen Samstagsspielen und bietet die Partie bei Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 1 (HD) an.

© getty Der FC Bayern trifft im Topspiel der Woche auf Gladbach.

In allen vier Fällen werden die ersten Livebilder ab 17.30 Uhr, eine Stunde vor Anpfiff also, gezeigt. Als Kommentator wird später Wolff Fuss eingesetzt.

Mit einem SkyGo-Abonnement oder mithilfe eines WOW-Zugangs lässt sich der Kracher auch im Livestream bei Sky verfolgen. Beide Optionen sind mit Kosten verbunden.

FC Bayern München: Wo läuft Gladbach vs. FCB heute live im Free-TV und Livestream? Das Spiel im Liveticker

Auch SPOX bietet eine Möglichkeit an, um bei Gladbach gegen Bayern München live mit dabei zu sein: nämlich den ausführlichen Liveticker. Tore, Elfmeter, Platzverweise, Ein- und Auswechslungen - bei uns verpasst Ihr nichts.

Hier geht es zum Liveticker des Bundesligaspiels zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München.

FC Bayern München: Wo läuft Gladbach vs. FCB heute live im Free-TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 3

3 Datum: 2. September 2023

2. September 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Borussia-Park, Mönchengladbach

Borussia-Park, Mönchengladbach TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle am 3. Spieltag