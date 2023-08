FC Bayern München: Malik Tillman nach Vertragsverlängerung wohl vor Transfer zu PSV

Der Transfer von Malik Tillman vom FC Bayern zu PSV Eindhoven steht unmittelbar bevor. Wie Sport1 berichtet, haben sich alle Parteien auf die Modalitäten des Deals verständigt.

Tillman verlängerte demnach seinen 2024 auslaufenden Vertrag in München zunächst bis 2026. Er wird nun per Leihe nach Eindhoven wechseln, und PSV hat nach dieser Saison eine Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro. Sollte der niederländische Spitzenklub diese Option wahrnehmen, wäre der Stürmer der Rekordtransfer der Vereinsgeschichte.

Am Mittwoch soll Tillman seinen Medizincheck absolvieren, ehe der Transfer perfekt gemacht wird.

Der vielseitige Offensivmann wechselte 2015 aus der Jugend der SpVgg Greuther Fürth an die Säbener Straße. Bei den Bayern durchlief er diverse Jugendmannschaften, schaffte den Sprung zu den Profis aber nicht auf Anhieb.

Die Saison 2022/23 verbrachte der US-Nationalspieler auf Leihbasis bei den Glasgow Rangers und entwickelte sich prächtig.

Für die Rangers gelangen dem 21-Jährigen in 43 Pflichtspielen 12 Tore und 5 Assists. In Eindhoven soll er die Lücke schließen, die Torschützenkönig Xavi Simons mit seiner Rückkehr zu PSG hinterlassen hat.