FC Bayern München: Talent Malik Tillman glänzt bei den Glasgow Rangers - und spielt um seine Zukunft

Das Top-Talent Malik Tillman hat schon jetzt das Beste aus seiner Zeit in Schottland bei den Glasgow Rangers gemacht, nachdem er vom FC Bayern verliehen wurde. Wie es mit ihm weitergeht, ist unklar.

Für einen Spieler, der so viele Fragen aufwirft, macht Malik Tillman mehr und mehr den Eindruck, dass er ganz sicher eine große Karriere vor sich hat. Der 20-Jährige hat sich in die A-Nationalmannschaft der USA gespielt und in dieser Saison auf Leihbasis bei den Rangers einen großen Sprung gemacht. Vielleicht nicht den entscheidenden Sprung, zumindest noch nicht - aber er ist dennoch ein gutes Stück weiter gekommen. In seiner ersten richtigen Saison im Männerfußball hat Tillman eine zweistellige Trefferquote vorzuweisen. Eine gute Ausbeute für einen Spieler, der noch immer zu den Jüngsten gehört. Doch Tillmans Erfolg in Schottland wirft mehr Fragen als Antworten auf. Und vor einem arbeitsreichen Sommer bleibt die Zukunft des Amerikaners ungewiss. Auf Vereinsebene nähert sich Tillmans Leihvertrag in Ibrox dem Ende und seine Karriere kann sich in diesem Sommer in alle Richtungen entwickeln. Die Rangers wollen ihn natürlich behalten, aber angesichts seiner Leistungen könnte auch eine Rückkehr zu Bayern München in Frage kommen. Vor allem, wenn der neue Trainer Thomas Tuchel ihn sich näher ansehen möchte. Für die Nationalelf der USA wird es indes ein intensiver Sommer werden, da sowohl das Finale der Nations League als auch der Gold Cup auf dem Programm stehen. Es wird erwartet, dass zwei verschiedene Aufgebote für diese beiden Wettbewerbe berufen werden. Wird Tillman es in einen der beiden Kader schaffen? Und wie passt er in die Zukunft der Nationalmannschaft?

© getty Malik Tillman: Viele Spiele, viele Tore Nachdem er in der Saison 2021/22 insgesamt siebenmal für die Bayern auflief, wurde Tillman für die laufende Spielzeit an die Rangers ausgeliehen. Der schottische Klub konnte ihm Einsatzzeiten in der ersten Mannschaft bieten, was für junge Spieler im so stark besetzten Bayern-Kader fast unmöglich ist. Mit 26 Einsätzen in der Liga, neun in der Champions League (inklusive Qualifikation) und fünf im Pokal kam er in allen Wettbewerben auf insgesamt 40 Einsätze. Tillman hat aber nicht nur gespielt, er war auch einer der besten Spieler der Rangers in der gesamten Saison. Mit zehn Ligatreffern liegt Tillman an dritter Stelle im Kader der Rangers, nur Antonio-Mirko Colak und James Tavernier haben mit jeweils 13 Treffern mehr erzielt. Tavernier hat allerdings acht dieser Tore vom Elfmeterpunkt aus erzielt, womit Tillman der zweitbeste Torschütze des Vereins aus dem Spiel heraus ist.

© getty Malik Tillman: Ungewisse Klub-Zukunft Wir wissen, dass Tillmans Leihvertrag bei den Rangers in diesem Sommer endet. Was wir nicht wissen, ist, was danach passiert. Die Rangers sind auf jeden Fall sehr daran interessiert, ihn zu behalten. Berichten zufolge verfügen sie über eine Klausel in Höhe von fünf Millionen Pfund (knapp 5,7 Millionen Euro), die es ihnen erlauben würde, Tillman zu kaufen. Und Trainer Michael Beale betont, dass die Schotten beabsichtigen, die Klausel zu aktivieren. "Ross (Wilson, Rangers-Sportdirektor, d. Red.) ist im Hintergrund unterwegs und spricht mit den Bayern", so Beale. "Sie haben einen Trainerwechsel hinter sich, aber wir wollen die Klausel, die wir bekommen haben, aktivieren. Darüber gibt es Diskussionen, aber er war wirklich gut bei uns." Beale wies dabei bereits auf den interessanten Teil dieses Falls hin: den Trainerwechsel bei den Bayern. Und was diesen Teil so wichtig macht, ist, dass der FCB wohl auch eine Rückkauf-Option hätte, sollten die Rangers ihrerseits die Klausel aktivieren. Tillman könnte unter Tuchel, der sicherlich gerne selbst über die jungen Top-Talente des Klubs entscheiden würde, wieder bei den Bayern willkommen sein. Er könnte ein Spieler sein, mit dem Tuchel zusammenarbeiten möchte, wenn die Bayern eine neue Ära unter dem ehemaligen Chelsea-Coach einläuten. Hinzu kommt die Ungewissheit um die beiden Offensivkräfte Leroy Sané und Serge Gnabry. Sané geht in der nächsten Saison ins letzte Jahr seines Vertrages, während Gnabry schon seit einiger Zeit mit einem Wechsel in Verbindung gebracht wird. Sollte der Klub ohne einen der beiden Spieler weitermachen, könnte Tillman eine interne Option sein, um die Lücke zu füllen. All dies deutet auf einen interessanten Sommer für Tillman hin, der immer noch bei den Rangers, Bayern oder anderswo landen könnte, sollte ein anderer Verein für ihn zahlen. Zudem könnte auch eine weitere Leihe - diesmal vielleicht innerhalb der Bundesliga - eine Option sein.

© getty Malik Tillman in der Schwebe beim US-Team Als Tillman seine Absicht ankündigte, künftig für die USA aufzulaufen, dachten viele, ihm sei ein Platz bei der Weltmeisterschaft 2022 sicher. Wie sich herausstellte, war das jedoch nicht der Fall. Tillman wurde stattdessen eher für die Zukunft als für die Gegenwart eingeplant - aber diese Zukunft kommt wohl schneller, als viele dachten, auch wenn sein Start nicht ganz wie erwartet verlief. Der Rangers-Star hat bisher vier Länderspiele für die USA absolviert, bei denen er immer nur von der Bank kam. Insgesamt hat er dabei lediglich 108 Minuten gespielt, da die USA ihren Hoffnungsträgern für die Weltmeisterschaft den Vorzug gaben - verständlicherweise, denn vor der Auswahl des Kaders hatte Tillman nur zwei seiner zehn Ligatore erzielt. Jetzt ist er ein ganz anderer Spieler, der sich bei den Rangers stark weiterentwickelt hat. Allerdings verpasste er auch die jüngsten Länderspiele aufgrund einer leichten Verletzung. Er hat auf jeden Fall eine Berufung verdient. Die Frage ist nur, in welcher Rolle?

© getty Malik Tillmans beste Position? Bei den Rangers spielt Tillman als offensiver Mittelfeldspieler, sozusagen als Zehner hinter Colak oder Stürmerstar Alfredo Morelos. Das ist wahrscheinlich seine beste Position, obwohl der gebürtige Nürnberger sehr vielseitig ist. Er kann im zentralen Mittelfeld auch als Achter spielen oder bei Bedarf auf der Außenbahn eingesetzt werden, wo er wohl die besten Chancen hat, sich in der Nationalelf zu etablieren. Es war sogar mal die Rede davon, dass er für die USA auch als Stürmer wertvoll sein könnte. Gregg Berhalter lobte Tillmans Vielseitigkeit, als er im vergangenen Jahr in die Mannschaft berufen wurde. "Ich denke, er ist ein offensiver Mittelfeldspieler in einem 3-4-2-1, er könnte ein Flügelspieler in einem 4-3-3 sein, er könnte ein zentraler Mittelfeldspieler in einem 4-3-3 sein, je nachdem, ob er seine Defensivarbeit auf Vordermann bringen kann", sagte Berhalter. "Aber er ist sehr talentiert zwischen den Linien, hat einen natürlichen Torinstinkt, ist gut und ruhig im Strafraum." Hinzu komme "eine gute Technik, er ist gut mit beiden Füßen. Also ein wirklich interessanter Spieler." Bei all dem ist schwer zu sagen, was Tillmans beste Position letztlich ist, wenn man die aktuellen Optionen der USA betrachtet, die er noch vor sich hat. Auf den Flügeln verfügen sie mit Christian Pulisic, Tim Weah, Gio Reyna, Brenden Aaronson und Alejandro Zendejas über zahlreiche Talente, die diese Gruppe anführen. Als Nummer acht würde er mit Yunus Musah, Weston McKennie und Tyler Adams sowie mit Luca de la Torre konkurrieren. Diese beiden Positionen sind bei den USA wohl am stärksten besetzt. Dort sind die Stars zu finden. Die besten Chancen auf einen Einsatz hat Tillman allerdings als Nummer zehn, mit der Interimstrainer Anthony Hudson in der Nations League experimentierte. Da Adams ausfiel, ließ Hudson Reyna im Mittelfeld spielen, um ihm etwas mehr Freiheiten zu geben als im üblichen 4-3-3. Die Ergebnisse waren sicherlich gemischt, aber man kann sich durchaus eine Aufstellung mit Tillman in dieser Rolle und beispielsweise McKennie und Adams hinter ihm vorstellen. Das alles wird der nächste Trainer herausfinden müssen, aber so wie die Dinge stehen, sollte Tillmans Vielseitigkeit ein Gewinn für die USA sein. Auch wenn es weniger klar ist, welchen Platz er in unmittelbarer Zukunft in der Startelf einnehmen könnte.