Morgen ist es endlich wieder so weit! Mit dem Duell zwischen dem SV Werder Bremen und dem FC Bayern München wird die Bundesliga-Saison 2023/24 eröffnet. Gespielt wird allerdings in Bremen und nicht im Stadion des Meisters. Warum ist das so?

Ab morgen wird in der Bundesliga endlich wieder um Meisterschaftspunkte gekämpft, wenn Werder Bremen und der FC Bayern München um 20.30 Uhr aufeinandertreffen. Gespielt wird allerdings nicht in der Münchner Allianz Arena, der Spielstätte des Meisters aus München, sondern im Wohninvest Weserstadion in Bremen.

FC Bayern München, Bundesliga: Warum spielt der FCB im Eröffnungsspiel gegen Werder Bremen nicht zu Hause?

Der Grund dafür ist: Seit 2017 ist es kein Muss mehr, dass in der Heimstätte des amtierenden Meisters gespielt wird. Es ist lediglich festgeschrieben, dass er am Eröffnungsspiel teilnimmt. Nun passiert es bereits zum dritten Mal hintereinander, dass der FC Bayern, der die vergangenen elf Meisterschaften gewann, sein erstes Meisterschaftsspiel nicht in der Allianz Arena bestreitet. Zuletzt startete man im Jahr 2020 mit einem Heimspiel in die neue Saison, damals bezwang man den FC Schalke 04 mit 8:0.

Das morgige Spiel ist jedoch wegen einer anderen Sache interessant. Es ist nämlich das 113. Nord-Süd-Duell zwischen den Werderanern und den Münchnern - kein Spiel gab es in der Bundesliga öfter. Davon ging der FCB 60-mal als Sieger vom Platz, während die Norddeutschen 26 Siege für sich beanspruchen dürfen. Zudem führen die Mannschaften die Lister der meisten Bundesliga-Spiele an. Der FC Bayern liegt bei 1.976 Spielen, Bremen folgt darauf mit 1.968 Partien.

© getty Die Bundesliga-Saison 2023/24 wird im Bremer Wohninvest Weserstadion eröffnet.

Das Eröffnungsspiel ist eines von wenigen, die in der Saison im Free-TV zu sehen sind. Der Aufgabe hat sich der Privatsender Sat.1 angenommen. Er kümmert sich nicht nur um die Übertragung im TV, sondern ist auch mit einem kostenlosen Livestream bei ran.de zur Stelle.

Begegnung: FC Bayern München vs. Werder Bremen

FC Bayern München vs. Werder Bremen Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 1

1 Datum: 18. August 2023

18. August 2023 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Wohninvest Weserstadion, Bremen

Wohninvest Weserstadion, Bremen TV: Sat.1

Livestream: ran.de

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Der 1. Spieltag im Überblick