BVB vs. 1. FC Heidenheim heute live, Übertragung: Borussia Dortmund im TV, Livestream und Liveticker

Borussia Dortmund empfängt heute den Aufsteiger 1. FC Heidenheim am 3. Spieltag der Bundesliga. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV, Livestream und Liveticker mitzuverfolgen ist.

Die Bundesliga startet heute mit der Begegnung zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FC Heidenheim in ihren 3. Spieltag. Die ersten beiden Wochen beritten Fans schon mächtig Spaß - enorm viele Tore und dramatische Spielverläufe sorgten für einen unterhaltsamen Start in die neue Spielzeit.

Für den BVB und die Heidenheimer lief es allerdings bislang noch nicht so rund. Dortmund mühte sich beim Auftakt gegen den 1. FC Köln zu einem späten 1:0 Heimerfolg (Torschütze: Malen) und patzte dann am 2. Spieltag in Bochum (1:1). Nicht nur die Fans, sondern auch die Spieler selbst kritisierten die Mannschaft für ihr Auftreten im Ruhrstadion.

In Heidenheim ist man nun endgültig in der Bundesliga angekommen und spürte direkt, dass Fehler im deutschen Oberhaus deutlich konsequenter von Gegnern ausgenutzt werden, als es noch in der zweiten Liga der Fall war. In Wolfsburg war das Team von Trainer Frank Schmidt vor dem Tor nicht kalt genug und erlaubte sich hinten zwei im Muster fast identische Gegentore - und beim Heimspiel gegen Hoffenheim führten sie sogar zwischenzeitlich mit 2:0, brachen aber in den letzten 15 Minuten ein und gaben das Spiel noch aus der Hand. Das Ergebnis: Zwei Spiele, null Punkte.

© getty

BVB vs. 1. FC Heidenheim heute live, Übertragung: Borussia Dortmund im TV

Die Partie zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FC Heidenheim wird heute nicht im frei empfangbaren TV gezeigt. Und auch der Pay-TV-Sender Sky konnte sich keine Rechte an der Übertragung der Freitagabendspiele sichern und strahlt diese Begegnung dementsprechend auch nicht aus.

BVB vs. 1. FC Heidenheim heute live, Übertragung: Borussia Dortmund im Livestream

Wie schon in der vergangenen Saison werden auch in der Bundesliga-Spielzeit 2023/24 alle Freitags-und Sonntagsspiele bei DAZN gezeigt. Dementsprechend stellt der Streaming-Anbieter auch die Partie zwischen Dortmund und Heidenheim zur Verfügung.

Weitere Informationen zu DAZN bekommt Ihr hier:

BVB vs. 1. FC Heidenheim heute live, Übertragung: Borussia Dortmund im Liveticker

Wer keine wichtige Szene des Spiels verpassen will, kann gerne beim Liveticker von SPOX vorbeischauen.

Hier kommt Ihr zum Liveticker.

© getty

BVB vs. 1. FC Heidenheim heute live, Übertragung: Die Eckdaten zur Partie

Anpfiff: 20:30 Uhr

20:30 Uhr Heim: Borussia Dortmund

Borussia Dortmund Auswärts: 1. FC Heidenheim

1. FC Heidenheim Wettbewerb: Bundesliga (3. Spieltag)

Bundesliga (3. Spieltag) Übertragung im TV: keine

keine Übertragung im Livestream: DAZN

Übertragung im Liveticker: SPOX

BVB vs. 1. FC Heidenheim heute live, Übertragung: Die Begegnungen des 3. Spieltags der Bundesliga