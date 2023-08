DFB-Pokal 2023, 2. Runde: Datum, Termine, Auslosung, Übertragung im TV und Livestream

Die DFB-Pokalsaison 2023/24 ist eröffnet. Doch wie geht es weiter? SPOX gibt Euch alle Infos zur 2. Runde inklusive Datum, Termin, Auslosung sowie der Übertragung im TV und Livestream.

Die ersten Pokalspiele der neuen Saison sind zwar gerade erst im Gange, aber in diesem Artikel wollen wir schon einen Schritt weiter sein und uns mit der zweiten Runde des DFB-Pokals beschäftigen.

Insgesamt 64 Mannschaften nehmen jedes Jahr am nationalen Pokalwettbewerb teil. Aus den 32 Spielen der ersten Runde gehen 32 Sieger hervor, die wiederum in die zweite Runde einziehen. Doch wer trifft auf wen? Das entscheidet wie immer das Los.

In diesem Artikel erfahrt ihr, wann die Partien der 2. Runde ausgelost werden, wann die 16 Spiele stattfinden und wo sie im TV und LIvestream zu sehen sind.

© getty Titelverteidiger RB Leipzig trifft zum Abschluss der 1. Pokalrunde auf den SV Wehen Wiesbaden.

DFB-Pokal 2023, 2. Runde: Datum, Termine

Die Spiele der 2. Pokalrunde werden wie schon im vergangenen innerhalb von zwei aufeinanderfolgenden Tagen ausgetragen. In diesem Jahr hat sich der DFB, der für die Organisation des Wettbewerbs verantwortlich ist, für die folgenden entschieden:

1. Spieltag: 31. Oktober 2023

2. Spieltag: 01. November 2023

Wenn alles läuft wie 2022, dann finden an beiden Tagen jeweils acht Partien statt.

DFB-Pokal 2023, 2. Runde: Auslosung

Derzeit ist noch unklar, wann sich die Auslosung der 2. Runde des DFB-Pokals zutragen wird. Allerdings ist davon auszugehen, dass das Event erst nach Abschluss aller Partien der ersten Runde veranstaltet wird. Im vergangenen Jahr hielt der übertragende Sender ARD die Auslosung am Sonntag nach dem letzten Erstrundenspiel ab.

Sollte man dieser Logik auch in diesem Jahr wieder folgen, dann würde die Ziehung am 1. Oktober stattfinden. Das letzte Spiel der ersten Runde bestreiten Zweitligaaufsteiger Wehen Wiesbaden sowie RB Leipzig am 27. September. Aber warum ist dieses Spiel - anders als fast alle anderen Pokalspiele der ersten Runde - erst so spät im Jahr? Die Antwort darauf gibt's hier.

© getty Das DFB-Pokalfinale findet jedes Jahr im Olympiastadion in Berlin statt.

DFB-Pokal 2023, 2. Runde: Übertragung im TV und Livestream

Die Übertragung der 2. Pokalrunde wird wieder maßgeblich vom Pay-TV-Sender Sky ausgehen. Das Unternehmen hat sich die Rechte aller Spiele des DFB-Pokals in dieser Saison gesichert. Für den Zugriff im TV wird ein Sky Sport Paket benötigt. Wer im Livestream dabei sein will, hat dazu auf den Plattformen SkyGo und Wow (ehemals SkyTicket) die Möglichkeit.

Aber aufgepasst: nicht alle Partien bleiben hinter der Bezahlschranke verborgen. Im Zuge einer Sublizenz-Vereinbarung haben sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF die Übertragungsrechte an insgesamt 15 Pokalduellen in dieser Saison gesichert. In der ersten Runde machen sie von insgesamt vier Gebrauch, womit noch ein umfangreiches Kontingent von elf Spielen übrig bleibt. Welche Partien man schlussendlich im Free-TV und kostenlosen Livestream zeigt, entscheiden die Senderoberen aber voraussichtlich erst nach der Auslosung.

DFB-Pokal 2023, 2. Runde: Datum, Termine, Auslosung, Übertragung im TV und Livestream - Die letzten Pokalsieger

Jahr Sieger 2022 RB Leipzig 2021 RB Leipzig 2020 Borussia Dortmund 2019 Bayern München 2018 Bayern München

