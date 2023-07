Während in der 2. Bundesliga bereits der erste Spieltag läuft, sind die Bundesligisten noch mit Testspielen beschäftigt. Welche heute anstehen und wo sie im TV und Livestream laufen, verrät SPOX.

In der 2. Bundesliga gibt es nur noch Pflichtspiele, an Testspielen mangelt es am heutigen Samstag aber nicht (hier geht's zur Übersicht aller Vorbereitungsspiele in den kommenden Tagen). Ganze 13 Partien sind heute geplant.

Hier könnt Ihr Euch einen Überblick verschaffen:

Fußball heute live: Die Testspiele der Bundesligisten am Samstag

Uhrzeit Team 1 Team 2 11.30 Uhr FC Augsburg SSV Jahn Regensburg 12 Uhr Kawasaki Frontale FC Bayern München 15 Uhr Borussia Mönchengladbach TSV 1860 München 15 Uhr VfL Wolfsburg RC Lens 15 Uhr FC Augsburg Ajax Amsterdam 15.30 Uhr TSG Hoffenheim Glasgow Rangers 15.30 Uhr SV Sandhausen SV Darmstadt 98 16 Uhr Sport-Club Freiburg Racing Straßburg 16.15 Uhr VfB Stuttgart Borussia Mönchengladbach 17 Uhr Parma Calcio VfL Bochum 1848 17.30 Uhr VfB Stuttgart TSV 1860 München 18 Uhr Sport-Club Freiburg Racing Straßburg 18 Uhr Real Sociedad Bayer 04 Leverkusen

Aber wo könnt Ihr die Tests im TV und Livestream sehen? Dieser Artikel klärt Euch auf!

© getty Der FC Bayern trifft heute auf Kawasaki Frontale.

Fußball heute live: Übertragung der Testspiele am Samstag im Free-TV und Livestream

Viele Spiele, viele Übertragungen im TV und Livestream? Leider nein. Nur wenige Partien werden heute ausgestrahlt, so auch die zwischen dem FC Bayern und Kawasaki Frontale - und zwar bei Sky und DAZN. Ersterer Sender beginnt um 11.45 Uhr mit den Vorberichten, zweiterer geht um 12 Uhr live. Sky könnt Ihr alternativ auch via SkyGo und WOW empfangen, DAZN auf der Website und App.

Auch das Dreierturnier zwischen Borussia Mönchengladbach, dem TSV 1860 München und dem VfB Stuttgart läuft bei Sky. Hier gibt es neben dem kostenpflichtigen Kanal Sky Sport News HD auch eine Gratisoption: skysport.de.

Einige weitere Begegnungen werden über die Vereinswebsites oder YouTube-Kanäle gezeigt. Diese gehören dazu: Augsburg vs. Ajax, XXX.

Bundesliga, Testspiele: Übertragung im Liveticker

Viele Testspiele der Vorbereitung könnt Ihr bei uns im Liveticker verfolgen. Welche das heute sind? Das erfahrt Ihr in unserer Tagesübersicht.

Hier geht's direkt zum Liveticker des Spiels zwischen dem FC Bayern und Kawasaki Frontale.

