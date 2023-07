Die 18 Bundesligisten sind in die Vorbereitung für die Saison 2023/24 gestartet. Hier erfahrt Ihr, welche Testspiele am heutigen Tag anstehen und wo Ihr diese im TV und Livestream sehen könnt.

Bis zum Bundesliga-Start am 18. August werden die 18 Klubs des deutschen Oberhauses eine Vielzahl an Testspielen absolvieren. Wer genau wann spielt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Der Vollständigkeit halber werden auch alle Testspiele der 2. Bundesliga aufgelistet.

Bundesliga, Testspiele heute live: Übertragung im Free-TV und Livestream

HEUTE (Freitag, 14.07.2023)

13:00 Uhr: SpVgg Greuther Fürth - FC Zürich

14:00 Uhr: VfL Osnabrück - FC Emmen

15:00 Uhr: 1. FC Magdeburg - FC Nordsjaelland

17:00 Uhr: Fortuna Düsseldorf - Slovan Liberec

18:00 Uhr: SV Elversberg - Wormatia Worms

19:00 Uhr: TuS Koblenz - 1. FSV Mainz 05

© imago images / Poolfoto

Bundesliga: Die kommenden Testspiele im Überblick

Demnächst (Samstag, 15.07.2023)

Uhrzeit offen: Zalaegerszegi TE FC - 1. FC Union Berlin

11:00 Uhr: Hamburger SV - FC Red Bull Salzburg

13:00 Uhr: SC Austria Lustenau - Holstein Kiel

14:00 Uhr: 1. FC Nürnberg - 1. FC Saarbrücken

14:00 Uhr: Karlsruher SC - 1. FC Saarbrücken

14:00 Uhr: 1. FC Kaiserslautern - Norwich City

14:00 Uhr: F.C. Hansa Rostock - Pogon Stettin

15:00 Uhr: VfL Wolfsburg - Amateurauswahl

15:00 Uhr: SSV Reutlingen - VfB Stuttgart

15:00 Uhr: FC Augsburg - Besiktas Istanbul

15:00 Uhr: DSC Arminia Bielefeld - FC St. Pauli

15:30 Uhr: FC Schalke 04 - Gornik Zabrze

15:30 Uhr: FSV Braunfels - Eintracht Frankfurt

15:30 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - VV St. Truiden

16:00 Uhr: Sport-Club Freiburg - Grashopper Club Zürich

16:00 Uhr: FC Wegberg-Beeck - Borussia Mönchengladbach

16:00 Uhr: SC Verl - VfL Bochum 1848

Sonntag, 16.07.2023

Ab 14 Uhr: Miniturnier mit 1. FC Köln, Hannover 96 und Gornik Zabrze

15:00 Uhr: SV Werder Bremen - VfL Oldenburg

15:00 Uhr: SG FSV Leimbach - 1. FC Köln

16:00 Uhr: SV Mergelstetten - 1. FC Heidenheim 1846

16:00 Uhr: FC Gießen - SV Darmstadt 98

Dienstag, 17.07.2023

18 Uhr: Fortuna Düsseldorf - Puskas Akademia

Dienstag, 18.07.2023

18:30 Uhr: TSV Steinbach Haiger - Eintracht Frankfurt

18:30 Uhr: FC Kufstein - FC Augsburg

Mittwoch, 19.07.2023

Uhrzeit offen: Hannover 96 - MSV Duisburg

13:00 Uhr: SV Sandhausen - SV 07 Elversberg

14:00 Uhr: F.C. Hansa Rostock - BFC Dynamo

18:00 Uhr: Rot-Weiß Oberhausen - Borussia Dortmund

18:15 Uhr: 1. FC Union Berlin - SK Rapid Wien

18:30 Uhr: Karlsruher SC - FC Liverpool

18:30 Uhr: Eintracht Braunschweig - Hapoel Tel Aviv FC

Freitag, 21.07.2023

17:30 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - SC Paderborn 07

18:00 Uhr: Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 1848

Samstag, 22.07.2023

13:00 Uhr: SV Waldhof Mannheim - SV Elversberg

13:00 Uhr: Eintracht Braunschweig - Rot-Weiß Essen

13:00 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - Fortuna Sittard

13:00 Uhr: VfL Osnabrück - Viktoria Köln

13:30 Uhr: FC Schalke 04 - FC Twente Enschede

14:00 Uhr: Sport-Club Freiburg - VfL Wolfsburg (2 x 60 Minuten)

14:00 Uhr: SC Paderborn 07 - RKC Waalwijk

14:00 Uhr: FC Homburg 08 - 1. FC Kaiserslautern

14:00 Uhr: Hannover 96 - FC Villareal

15:00 Uhr: FC Hansa Rostock - FC Sevilla

15:00 Uhr: FC Augsburg - PSV Eindhoven

15:00 Uhr: 1. FC Union Berlin - Holstein Kiel

15:00 Uhr: 1. FC Saarbrücken - Borussia Mönchengladbach

15:00 Uhr: Glasgow Rangers - Hamburger SV

15:00 Uhr: FC St. Pauli - Hapoel Tel Aviv

15:30 Uhr: VfB Stuttgart - Vitesse Arnheim

15:30 Uhr: Karlsruher SC - SV Darmstadt 98

15:30 Uhr: SG Barockstadt Fulda-Lehnerz - Eintracht Frankfurt

15:30 Uhr: SV Werder Bremen - FC Toulouse

16:30 Uhr: FC Rot-Weiß Erfurt - Borussia Dortmund

Sonntag, 23.07.2023

15:00 Uhr: 1. FC Magdeburg - FC Sevilla

Montag, 24.07.2023

13:00 Uhr: SpVgg Greuther Fürth - FC Liverpool

Dienstag, 25.07.2023

18:00 Uhr: RB Leipzig - Udinese Calcio

Mittwoch, 26.07.2023

12:30 Uhr: FC Bayern München - Manchester City

18:00 Uhr: Fortuna Düsseldorf - FC Ingolstadt

Freitag, 28.07.2023

04:00 Uhr: San Diego Loyal - Borussia Dortmund

14:30 Uhr: Eintracht Frankfurt - Vitesse Arnheim

18:30 Uhr: Fortuna Köln - 1. FC Köln

Samstag, 29.07.2023

Uhrzeit offen: Borussia Mönchengladbach - TSV 1860 München

16:15 Uhr: VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach

17:30 Uhr: VfB Stuttgart - TSV 1860 München

Uhrzeit offen: VfL Wolfsburg - RC Lens

11:30 Uhr: FC Augsburg - SSV Jahn Regensburg

12:00 Uhr: Kawasaki Frontale - FC Bayern München

15:00 Uhr: FC Augsburg - Ajax Amsterdam

15:30 Uhr: TSG Hoffenheim - Glasgow Rangers

15:30 Uhr: SV Sandhausen - SV Darmstadt 98

16:00 Uhr: Sport-Club Freiburg - Racing Straßburg

18:00 Uhr: Sport-Club Freiburg - Racing Straßburg

17:00 Uhr: Parma Calcio - VfL Bochum 1848

18:00 Uhr: Real Sociedad - Bayer 04 Leverkusen

Montag, 31.07.2023

03:00 Uhr: Borussia Dortmund - Manchester United

Mittwoch, 02.08.2023

13:30 Uhr: FC Bayern München - FC Liverpool

20:45 Uhr: Olympique Marseille - Bayer 04 Leverkusen

Donnerstag, 03.08.2023

02:30 Uhr: Borussia Dortmund - FC Chelsea

Samstag, 05.08.2023

15:30 Uhr: Borussia Mönchengladbach - HSC Montpellier

15:30 Uhr: Sport-Club Freiburg - FC Empoli

18:00 Uhr: 1. FC Köln - FC Nantes

18:30 Uhr: Racing Club Straßburg - SV Werder Bremen

Sonntag, 06.08.2023

17:00 Uhr: Borussia Dortmund - Ajax Amsterdam

Montag, 07.08.2023

17:00 Uhr: FC Bayern München - AS Monaco

20:00 Uhr: FC Liverpool - SV Darmstadt 98

© getty

Bundesliga: Die absolvierten Testspiele im Überblick

ABSOLVIERT

Donnerstag, 22.06.2023

Louisville FC - 1. FC Kaiserslautern 1:2

Freitag, 23.06.2023

SG Watenbüttel/Völkenrode - Eintracht Braunschweig 1:14

Dunfermline Athletic - FC St. Pauli 0:3

Samstag, 24.06.2023

SSV Kästorf - Eintracht Braunschweig 0:6

SV Staufenberg - Karlsruher SC 0:14

1. FC Herzogenaurach - SpVgg Greuther Fürth 0:6

Mittwoch, 28.06.2023

FC Coburg - SpVgg Greuther Fürth 0:7

LSG Elmenhorst - Hansa Rostock 0:17

SSV Rantzau - Holstein Kiel 0:9

TSV Rot-Weiß Zerbst - 1. FC Magdeburg 0:14

SV Ramlingen-Ehlershausen - Hannover 96 0:3

Spvgg 06 Ketsch - Karlsruher SC 0:18

1. FC Hersbruck - 1. FC Nürnberg 1:13

Donnerstag, 29.06.2023

Minnesota United - 1. FC Kaiserslautern 2:1

Freitag, 30.06.2023

VfB Oldenburg - FC St. Pauli 0:6

Samstag, 01.07.2023

SC Spelle-Venhaus - FC Schalke 04 0:3

SC Paderborn - Wuppertaler SV 2:1

Eintracht Braunschweig - Blau-Weiß Lohne 2:0

Eintracht Braunschweig - SV Drochtersen Assel 2:3

SV Westerhausen - 1. FC Magdeburg 0:4

FV Biebrich - SV Wehen Wiesbaden 1:5

SV Elversberg - Borussia Mönchengladbach II 3:1

VfV Borussia 06 Hildesheim - Hannover 96 0:4

TuRU Düsseldorf - Fortuna Düsseldorf 2:6

1. FC Nürnberg - FK Pardubice 1:0

SC Weiche Flensburg - Holstein Kiel 0:1

Sonntag, 02.07.2023

Türkgücü München - Karlsruher SC 2:3

Sportfreunde Lotte - VfL Osnabrück 0:5

Hansa Rostock - OSPA-Auswahl 7:0

FC Verden - Hamburger SV 2:3

RSV Eintracht 1949 - Hertha BSC 0:6

Montag, 03.07.2023

SpVgg Ansbach - SpVgg Greuther Fürth 2:5

Dienstag, 04.07.2023

FC St. Pauli - Randers FC 4:1

1. FC Magdeburg - VSG Berlin 2:0

Mittwoch, 05.07.2023

SC Paderborn 07 - SC Preußen Münster 4:3 (nach 120 Minuten)

1. FC Nürnberg - TSV Hartberg 2:2

Malchower SV - F.C. Hansa Rostock 0:9

Donnerstag, 06.07.2023

Karlsruher SC - AEZ Zakakiou 6:0

1. FC Bocholt - FC Schalke 04 2:2

Freitag, 07.07.2023

Holstein Kiel - Hannover 96 1:2 (nach 105 Minuten)

Hamburger SV - FC Viktoria Pilsen 3:3

SV 07 Elversberg - FC Ingolstadt 04 6:2

SG Gensingen/Grolsheim - 1. FSV Mainz 05 0:16

BFC Dynamo - Hertha BSC 0:2

Samstag, 08.07.2023

SV Wehen Wiesbaden - FC Nordsjaelland 1:1

1. FC Kaiserslautern - Fanauswahl Südpfalz 14:1

FC Astoria Walldorf - TSG Hoffenheim 1:3

VfL Osnabrück - Eintracht Braunschweig (45 Minuten) 0:0

Fortuna Düsseldorf - Eintracht Braunschweig (45 Minuten) 1:0

VfL Osnabrück - Fortuna Düsseldorf (45 Minuten) 1:1

TSG Bad König - SV Darmstadt 98 0:10

SpVgg Greuther Fürth - Gornik Zabrze 4:4

Young Boys Bern - Hertha BSC 4:2

1. FC Magdeburg - AEZ Zakakiou 8:1

Sonntag, 09.07.2023

Hohenloe-Auswahl - VfB Stuttgart 0:3

Gornik Zabrze - SC Paderborn 07 0:4

SV Werder Bremen - SV Drochtersen/Assel 2:1

Austria Lustenau - FC St. Pauli 1:7

1. FC Nürnberg - Diosgyori VTK 3:1

Montag, 10.07.2023

Viktoria Pilsen - Karlsruher SC 3:0

Dienstag, 11.07.2023

VfL Bochum 1848 - BSV Kickers Emden 9:2

FC Kopenhagen - FC Schalke 04 2:0

Eintracht Braunschweig - SC Preußen Münster 1:3

FC Augsburg - Türkspor Augsburg 6:0

Mittwoch, 12.07.2023

1. FC Slovacko - Holstein Kiel 0:1

Hannover 96 - SpVgg Unterhaching 2:2 (nach 120 Minuten)

SV Westfalia Rhynern - Borussia Dortmund 0:7

SV Elversberg - TSG Hoffenheim 2:1

ASV Natz - 1. FC Heidenheim 1846 0:12

FSV 63 Luckenwalde - 1. FC Union Berlin 0:2

SV Darmstadt 98 - Norwich City 0:1

Donnerstag, 13.07.2023

SG Dynamo Dresden - SC Paderborn 07 2:0

1. FC Nürnberg - FC Arsenal 1:1

© getty

Bundesliga, Testspiele: Die Übertragung im Free-TV und Livestream

Ein Großteil der Testspiele wird nicht live im Free-TV gezeigt. Kostenlos mit dabei sein könnt ihr in vielen Fällen trotzdem, da die involvierten Klubs Livestreams über ihre Homepages und YouTube-Kanäle anbieten.

Darüber hinaus werden einige Partie bei Sportsendern wie Sky Sport News gezeigt. Dieser Kanal des Pay-TV-Senders Sky Sport ist für alle Menschen in Deutschland frei empfangbar.

