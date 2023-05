Vier Bundesligisten interessieren sich für PSG-Stürmer Hugo Ekitike

Mit Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg sind gleich vier Bundesliga-Klubs an Hugo Ekitike von Paris Saint-Germain interessiert.

Nach Informationen von SPOX und GOAL hat die Werkself aus diesem Quartett die besten Karten auf die Verpflichtung des Stürmers.

Ekitike ist in dieser Saison von Stade Reims an PSG ausgeliehen. Der Tabellenführer der Ligue 1 hat eine Kaufpflicht in Höhe von 35 Millionen Euro für den Angreifer, die greift, wenn die Pariser unter den ersten beiden Klubs in Frankreich in dieser Saison landen.

Luis Campos, der mächtige PSG-Berater, hat noch nicht entschieden, ob es für Ekitike in Paris nach dem Sommer weitergeht. Sollte einer der Bundesligisten ein Angebot für den 20-Jährigen abgeben, könnte Campos ihn sofort weiterverkaufen, auch wenn dies ein Verlustgeschäft für PSG bedeuten würde.

Ekitike kommt in dieser Saison für PSG wettbewerbsübergreifend auf 30 Pflichtspiele, in denen ihm vier Tore und vier Vorlagen gelangen.