Pal Dardai lässt Zukunft als Hertha-Trainer nach Bundesliga-Abstieg offen

Trainer Pal Dardai vom Bundesligisten Hertha BSC hat seine Zukunft als Chefcoach bei den Berlinern nach dem Abstieg offengelassen.

"Ich bewerbe mich nie. Wir werden bestimmt über einige Dinge reden, aber wir sind noch so weit, uns mit meiner Zukunft zu beschäftigen", sagte Dardai nach dem 1:1 (0:0) gegen den VfL Bochum am Samstagabend.

Die Hertha hatte das Klub-Urgestein Mitte April mit der Retter-Mission betreut. Den siebten Bundesliga-Abstieg der Vereinsgeschichte konnte Dardai letztlich nicht verhindern. Sein Vertrag endet am Saisonende.

Dardai kündigte eine "schriftliche Analyse" an, die er dem Verein vorlegen werde. "Ich bin immer ehrlich. Wir werden sehen, wie der Klub das sieht", sagte Dardai, der vorerst den Fokus auf das letzte Saisonspiel beim VfL Wolfsburg am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) legen will: "Wenn die Zeit kommt, können wir über die Dinge reden."