Matthias Sammer: Deutsches Champions-League-Finale "Lichtjahre" entfernt

Für Ex-Europameister Matthias Sammer ist ein zweites deutsches Finale in der Champions League derzeit Utopie. Auf die Frage, wie weit entfernt so eine Partie aktuell sei, antwortete der 55-Jährige im Interview mit Münchner Merkur/tz: "Nicht messbar. Lichtjahre!" Der FC Bayern sei zwar in jedem Jahr Finalkandidat, "aber alle anderen deutschen Teams sind weit weg".

Die Gründe liegen für Sammer, derzeit Berater bei Borussia Dortmund, auf der Hand. "Weil wir unsere Defizite nicht benennen, dafür erstklassig sind in Ausreden. So habe ich den Leistungssport nicht kennengelernt. Du musst Mut haben, wir müssen mehr Mut haben!", forderte der frühere DFB-Sportdirektor. Sammer gehört momentan beim Deutschen Fußball-Bund einer Task Force an, die die Nationalmannschaft in eine bessere Zukunft führen soll.

Artikel und Videos zum Thema Die Bundesliga freitags und sonntags exklusiv live auf DAZN - jetzt anmelden!

Genau vor zehn Jahren standen sich der FC Bayern und Dortmund im bislang einzigen deutschen Endspiel der Königsklasse gegenüber. Die Bayern gewannen in Wembley 2:1. Zuvor hatte es nur noch im UEFA-Pokal 1980 ein Bundesliga-Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach gegeben.