Nächstes Kapitel im Titelkampf: Am 29. Spieltag der Bundesliga trifft der BVB auf Eintracht Frankfurt. Er möchte mit einem Sieg Druck auf den FC Bayern ausüben. Wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Auch am 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga steht ein Thema im Vordergrund: der Kampf um die Meisterschaft. Am heutigen Samstagabend trifft der BVB im Topspiel auf Eintracht Frankfurt. Der Tabellenzweite möchte mit einem Sieg den Gewinn der Meisterschaft vor Augen behalten.

Vor dem Spiel des BVB gegen Eintracht Frankfurt könnten sie dem Ziel schon einen Schritt näher sein, hätte das Team von Coach Edin Terzic nicht am vergangenen Wochenende gegen den VFB Stuttgart den Last-Minute-Ausgleich schlucken müssen. In Überzahl kamen die Schwarz-Gelben am Ende nicht über ein 3:3 hinaus.

Ein weiterer Sieg soll nun gegen die schwächelnde Eintracht aus Frankfurt her. Der Gast wartet bereits seit sieben Bundesligaspielen auf einen Sieg. Ob der BVB gegen Eintracht Frankfurt drei wichtige Punkte im Titelrennen einfahren kann, könnt Ihr live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen. Wie das gelingt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

© getty Weiterer Ausrutscher verboten: Nach dem 3:3 gegen Stuttgart soll für den BVB gegen Eintracht Frankfurt ein Dreier her.

BVB vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Spieltag: 29. Spieltag, Bundesliga

29. Spieltag, Bundesliga Partie: BVB vs. Eintracht Frankfurt

BVB vs. Eintracht Frankfurt Datum: 22. April

22. April Anpfiff: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Spielort: Signal Iduna Park (Dortmund)

Signal Iduna Park (Dortmund) Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky-Go-App, WOW

Übertragung im Liveticker: SPOX

BVB vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen dem BVB und Eintracht Frankfurt findet um 18.30 Uhr im Signal Iduna Park in Dortmund statt.

Für die TV-Übertragung ist am Samstagabend traditionell der Pay-TV-Sender Sky verantwortlich. Der Sender beginnt um 17.30 Uhr auf den Kanälen Sky Sport Top Event (HD) und Sky Sport 1 (HD) mit der Ausstrahlung der Vorberichte zur Partie. Wie üblich kümmern sich Sebastian Hellmann und Lothar Matthäus um die Vorbereitung auf das Duell, Wolff-Christoph Fuss kommentiert das Spiel.

Auch die Übertragung im Livestream übernehmen die Plattformen von Sky. Konkret kommen für alle Zuschauer SkyGo und WOW in Frage. Über beide Zugänge könnt Ihr das Spiel zwischen dem BVB und Eintracht Frankfurt live erleben.

Bundesliga war noch nie so WOW! Jetzt Bundesliga auf zwei Geräten gleichzeitig streamen!

BVB vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Weder im TV noch online mit dabei? Kein Problem! Der SPOX-Liveticker versorgt Euch mit allen entscheidenden Szenen der Partie BVB vs. Eintracht Frankfurt.

BVB vs. Eintracht Frankfurt: Voraussichtliche Aufstellungen

Dortmund: Kobel - M. Wolf, Süle, Hummels, Guerreiro - Can - Brandt, Bellingham - Malen, Adeyemi - Haller

Kobel - M. Wolf, Süle, Hummels, Guerreiro - Can - Brandt, Bellingham - Malen, Adeyemi - Haller Frankfurt: Trapp - Tuta, Hasebe, C. Lenz - Buta, Rode, Sow, Knauff - Dina Ebimbe, M. Götze - Kolo Muani

BVB vs. Eintracht Frankfurt: Die Bundesligatabelle