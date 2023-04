BVB, News und Gerüchte: Kehl wird in Meister-Frage deutlich - Kritik an Moukoko

Sebastian Kehl wird im Meisterschaftskampf zum ersten Mal richtig deutlich. Der BVB verteidigt Verteidiger Soumaila Coulibaly gegen rassistische Kommentare. Außerdem: Torsten Frings übt Kritik an Youssoufa Moukoko. Alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund findet Ihr hier.

Artikel und Videos zum Thema Die Bundesliga freitags und sonntags exklusiv live auf DAZN - jetzt anmelden!

© getty BVB, News: Kehl will Meisterschafts-Titel BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl gibt ungeachtet des jüngsten Rückschlags in Stuttgart eine deutliche Devise für den Saisonendspurt in der Bundesliga aus. "Wir wollen Deutscher Meister werden", sagte Kehl im Interview mit den Ruhr Nachrichten. "Es sind nur zwei Punkte Rückstand auf Bayern München. Wir haben noch sechs Spiele vor uns, vier davon im Signal Iduna Park. Wir sind das heimstärkste Team der Liga und jederzeit in der Lage, eine Serie zu starten", führte Kehl aus: "Wir sind so nah dran wie zu diesem Zeitpunkt der Saison seit Jahren nicht mehr. Ich bin überzeugt, dass wir die notwendige Qualität haben." Die hatte der BVB am Samstag beim VfB Stuttgart vermissen lassen. In Überzahl verspielten die Dortmunder eine 2:0-Führung und gaben in der Nachspielzeit auch das spät erzielte 3:2 noch aus der Hand. "In Stuttgart hat uns nach der Pause als Mannschaft vieles gefehlt. Wir erwarten, dass jeder alles dem gemeinsamen Erfolg und unseren Zielen unterordnet", sagte Kehl, der das bittere 3:3 abhaken will. Die Kritik sei "absolut verdient, auch wenn sie weh tut. Nichtdestotrotz bringt es nichts, nun permanent in den Rückspiegel zu schauen", meinte Kehl. Die Mannschaft habe "in dieser Saison schon mehrfach gezeigt, dass sie mit solchen Rückschlägen umgehen und sogar gestärkt daraus hervorgehen kann". Am Samstag empfängt der BVB Eintracht Frankfurt. "Wir benötigen jetzt eine sehr gute Trainingswoche, ein bisschen Wut, absolute Gier, den unbedingten Willen, unser Tor gemeinsam zu verteidigen und natürlich die Unterstützung unserer Fans. Mit diesem Paket ist alles möglich", sagte Kehl.

© getty BVB, News: Dortmund äußert sich zu Rassismus-Vorfall bei Coulibaly Der BVB hat seinen Youngster Soumaila Coulibaly gegen vereinzelte rassistische Kommentare im Netz in Schutz genommen und dem 19-Järigen moralische Unterstützung zugesichert. "Borussia Dortmund hat ihm in dieser Sache Unterstützung angeboten", sagte Pressesprecher Sascha Fligge gegenüber den Ruhr Nachrichten. "Wir verurteilen jede Form von Diskriminierung und Rassismus." Beim 3:3-Unentschieden gegen den VfB Stuttgart war Coulibaly mit einer verunglückten Klärungsaktion am späten Stuttgarter Ausgleich maßgeblich beteiligt. Im Anschluss hatte der Verteidiger auf Social Media mehrere teils rassistisch motivierte Nachrichten erhalten. Auch Trainer Edin Terzic stellte sich vor seinen Schützling. "Natürlich hätten wir uns gewünscht, dass er den Ball mit seinem rechten Fuß klärt. Aber es wäre absolut falsch, ihn jetzt zum Sündenbock zu machen."

© getty BVB, News: Haller holt Ajax-Abschied nach Ein dreiviertel Jahr nach seinem Abschied von Ajax Amsterdam hat Sébastien Haller seinen Abschied von Eredivisie-Klub nachgeholt. Vor dem Heimspiel des Rekordmeisters der Niederlande gegen den FC Emmen, das mit einem 3:1 endete, verabschiedete der Klub seinen Torjäger der Vorsaison auf dem Spielfeld mit einer Fotocollage und einer Statuette des griechischen Helden Ajax, nach dem der Traditionsverein benannt ist. "Ich danke euch für diesen Moment. Es war ein Vergnügen, hier zu sein, es war mir ein Vergnügen hier 18 Monate lang zu spielen. Wir haben großartige Erinnerungen, ich denke, jeder erinnert sich an das, was passiert ist", sagte der Stürmer in einem an die Fans gerichteten Abschieds-Statement. Haller war im Sommer 2022 aus Amsterdam zum BVB gewechselt. Dort wurde nur wenige Wochen nach seiner Ankunft ein aggressiver Tumor im Hoden festgestellt, weshalb er sich eine Chemotherapie unterziehen und ein halbes Jahr pausieren musste. Wegen der Krebsdiagnose hat sich auch der nachgeholte persönliche Abschied bis jetzt verschoben.