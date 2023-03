Nach der Länderspielpause geht es in der Bundesliga gleich wieder richtig zur Sache: Der FC Bayern München empfängt Borussia Dortmund! Wir verraten, wo Ihr das Duell um die Spitze im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Tabellenzweiter vs. Tabellenerster: Der FC Bayern München bekommt es am 26. Spieltag der Bundesliga mit Borussia Dortmund zu tun. Der Kracher steigt nach der Länderspielpause, genauer gesagt am 1. April 2023 um 18.30 Uhr. Spielstätte ist die Allianz Arena in München.

Der deutsche Rekordmeister hat die Tabellenführung erst am vergangenen Spieltag an die Borussen abgegeben. München verlor in einer durch VAR-Entscheidungen geprägten Partie am Ende 1:2 bei Bayer 04 Leverkusen - weil der BVB am Vortag den 1. FC Köln 6:1 weggefegt hatte, sitzt der Ruhrpottklub nun mit einem Zähler Vorsprung ganz oben. Das Hinspiel endete 2:2.

Ihr möchtet wissen, wer das Duell zwischen Bayern und Dortmund live im TV, Livestream und Liveticker zeigt? Hier gibt's die Antwort!

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. BVB live im TV und Livestream?

Wie alle Samstagsspiele der Bundesliga wird auch der Kampf um die Tabellenspitze live und exklusiv in voller Länge von Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender legt bereits um 17.30 Uhr, also eine Stunde vor dem Anpfiff, mit den Vorberichten auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Top Event los. Kommentator ist Wolff Fuss.

Das Ganze könnt Ihr auch online empfangen. Dazu habt Ihr zwei Optionen zur Auswahl: Entweder Ihr habt ein SkyGo-Abo, oder Ihr klickt Euch über den neuen Streamingdienst WOW rein. Wie schon die TV-Übertragung sind auch die Livestreams mit Kosten verbunden.

Bundesliga: FC Bayern München vs. BVB im Liveticker

Auch bei SPOX müsst Ihr natürlich keine Entwicklung beim anstehenden Topspiel verpassen. Wir tickern die Partie live mit!

Hier geht's zum Liveticker des Spiels zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund.

Bundesliga: Der 26. Spieltag im Überblick

Datum, Uhrzeit Heim Gast 31. März, 20.30 Uhr Frankfurt Bochum 01. April, 15.30 Uhr Leipzig Mainz 05 01.04. April, 15.30 Uhr Union Berlin Stuttgart 01.04. April, 15.30 Uhr Freiburg Hertha BSC 01.04. April, 15.30 Uhr Wolfsburg Augsburg 01.04. April, 15.30 Uhr Schalke 04 Leverkusen 01.04. April, 18.30 Uhr Bayern München Dortmund 02.04. April, 15.30 Uhr Köln Mönchengladbach 02.04. April, 17.30 Uhr Bremen Hoffenheim

© getty Das Hinspiel endete 2:2.

Bundesliga, Übertragung: FC Bayern München vs. BVB - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. Borussia Dortmund

FC Bayern München vs. Borussia Dortmund Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 26

26 Datum: 1. April 2023

1. April 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Allianz Arena, München

Allianz Arena, München TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 26. Spieltag