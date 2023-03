Am Samstag stehen sich im Spitzenspiel der Bundesliga Tabellenführer Borussia Dortmund und Verfolger FC Bayern München gegenüber - damit auch die Trainer Edin Terzic und Thomas Tuchel. SPOX verrät, wer von den beiden mehr verdient.

Am Samstag, den 1. April, geht es in der Bundesliga so richtig zur Sache. Im Rahmen des 26. Spieltags treffen die zwei besten Vereine des Landes aufeinander, Tabellenführer Borussia Dortmund ist zu Gast beim FC Bayern München. Lediglich ein Punkt trennt die beiden Kontrahenten, mit einem Sieg könnte der FCB wieder seine erst vor kurzem verlorene Tabellenführung zurückerobern. In der Hinrunde gab es keinen Sieger, Anthony Modeste rettete dem BVB in der letzten Minute der Nachspielzeit mit seinem Tor zum 2:2 einen Punkt.

Doch nicht nur der Kampf um die Tabellenführung macht den "Klassiker" interessant, auch neben dem Platz gibt es Neuigkeiten: Thomas Tuchel feiert ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein sein Debüt als Bayern-Trainer. Der 49-Jährige hat vor Tagen die Rolle des entlassenen Julian Nagelsmann übernommen und einen Vertrag bis 2025 bekommen.

© getty Thomas Tuchel soll beim FC Bayern jährlich zwischen 10 und 12 Millionen Euro verdienen.

Zugleich stehen sich Thomas Tuchel und BVB-Trainer Edin Terzic zum ersten Mal gegenüber. Wer der beiden verdient mehr? SPOX klärt auf.

Thomas Tuchel vs. Edin Terzic: wer verdient mehr?

In der Tabelle sind der BVB und der FC Bayern zwar auf Augenhöhe, nicht jedoch was die Vergütung ihrer Trainer betrifft. Vergleicht man die Gehälter, wird schnell deutlich, welcher Posten finanziell lukrativer ist. Terzic bekommt als Trainer des BVB, wie die Sport Bild im Juli 2022 zu Beginn seiner zweiten Amtszeit berichtete, rund 3,5 Millionen Euro pro Jahr - mit Boni potenziell bis zu 4,5 Millionen Euro. Eine beträchtliche Summe, im Vergleich zum Job an der Isar jedoch deutlich weniger

Thomas Tuchel soll laut der Bild-Zeitung nämlich zwischen 10 und 12 Millionen Euro verdienen, womit der 49-Jährige sogar Bundesliga-Stars in den Schatten stellen würde. Auch sein Vorgänger, Julian Nagelsmann, verdiente gut bei den Münchnern - angeblich rund 8 Millionen Euro jährlich und damit immerhin mehr als doppelt so viel wie Terzic.

Datum Mannschaft 1 Ergebnis Mannschaft 2 Wettkampf 08.10.2022 Borussia Dortmund 2:2 FC Bayern München Bundesliga 23.04.2022 FC Bayern München 3:1 Borussia Dortmund Bundesliga 04.12.2021 Borussia Dortmund 2:3 FC Bayern München Bundesliga 17.08.2021 Borussia Dortmund 1:3 FC Bayern München Bundesliga 06.03.2021 FC Bayern München 4:2 Borussia Dortmund Bundesliga

