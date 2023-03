FC Bayern München: So plant Thomas Tuchel offenbar beim FCB

Die Sport Bild hat in ihrer neuesten Ausgabe einige Einblicke in die Gedankenwelt von Thomas Tuchel gewährt. Dabei geht es um einzelne Spieler des FC Bayern, aber auch um das Defensiv-System, das der neue Coach anfangs spielen möchte.

So sei sich Tuchel bewusst, dass Thomas Müller einen ganz besonderen Stellenwert hat. Dem Trainer sei klar, wie wichtig Müller als Führungsspieler und sozialer Mittelpunkt der Mannschaft ist.

Zudem soll Tuchel ein besonderes Augenmerk auf Leroy Sané richten. Der neue Bayern-Coach hat Sané seit dessen Zeit bei Manchester City im Blick. Die zentrale Position, die Sané unter Julian Nagelsmann oft spielte, sei unter Tuchel nun Vergangenheit.

Tuchel will Sané vielmehr auf der Position verbessern, für die ihn die Bayern einst verpflichtet hatten: als Flügelspieler. Dasselbe gelte auch für Serge Gnabry und Sadio Mané, die unter Tuchel ebenso für die Flügel vorgesehen sind. Mané hatte laut Sport Bild Probleme mit der Integration, da Nagelsmann ihn immer wieder zwischen den Flügeln und der Mittelstürmerposition hin und her schob.

Darüber hinaus möchte Tuchel jedem Spieler klare Vorgaben machen, auf welcher Position er spielen und wie er sich genau verhalten soll.

FC Bayern: Noch keine Transferwünsche von Thomas Tuchel

Was das System angeht, will Tuchel zunächst mit der Mannschaft sprechen und sehen, ob sie sich in einer Dreier- oder Viererkette wohler fühlt, bevor er eine Entscheidung trifft. Für den Coach ist die defensive Stabilität der erste und wichtigste Schritt.

Mögliche Transferwünsche für den Sommer habe Tuchel dem FCB bislang noch nicht mitgeteilt. Der Name seines Ex-Schützlings bei Chelsea Kai Havertz wurde in den Gesprächen offenbar erwähnt, doch die Bayern-Bosse und Tuchel seien sich einig gewesen, dass Havertz' Position im Team bereits gut besetzt ist.

Ein Wunsch wurde Tuchel über Umwege angeblich bereits erfüllt: Matthijs de Ligt soll im vergangenen Sommer Tuchels Wunschkandidat gewesen sein, um Chelseas Abwehr zu verstärken. Doch der Niederländer wollte nur zu Bayern. Auch Benjamin Pavard stand bei den Blues in der engeren Auswahl von Tuchel, der schließlich aber Jules Koundé vorzog, den auch der neue Besitzer Todd Boehly bevorzugte.

FC Bayern München: Die nächsten Spiele des FCB unter Thomas Tuchel