An diesem Samstag stehen sich in der Bundesliga die Mannschaften Eintracht Frankfurt und VfB Stuttgart gegenüber. In diesem Artikel erklären wir Euch, wo Ihr das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Zum insgesamt 100. Mal in der Geschichte der Bundesliga stehen sich an diesem Wochenende die Mannschaften von Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart gegenüber. Der Anstoß der Partie soll um 15.30 Uhr im Deutsche Bank Park in Frankfurt erfolgen.

Das letzte Aufeinandertreffen beider Klubs entschieden die Hessen für sich. Dank eines 1:3-Erfolges entführte das Team von Trainer Oliver Glasner drei Punkte aus der Landeshauptstadt Baden-Württembergs. Der letzte Stuttgarter Sieg gegen die Eintracht liegt tatsächlich auch schon einige Zeit zurück: Zuletzt war man im Jahr 2018 gegen die Adlerträger erfolgreich.

Für Frankfurt kann die Partie gleichzeitig als Generalprobe für das kommende Woche anstehende Rückspiel im Champions League-Achtelfinale gegen den SSC Neapel betrachtet werden. Wäre der Druck da nicht bereits hoch genug, machte am Mittwoch die nächste Hiobsbotschaft die Runde: So hat sich Offensivspieler Jesper Lindström im Training wohl eine Verletzung am rechten Sprunggelenk zugezogen. Ein Einsatz heute ist weiterhin fraglich.

Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 24. Spieltag

24. Spieltag Datum: Samstag, 11. März

Samstag, 11. März Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Spielort: Deutsche Bank Park in Frankfurt

Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Eine Übertragung des Spiels zwischen Frankfurt und Stuttgart wird ausschließlich beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein. Das Unternehmen ist in Besitz der exklusiven Ausstrahlungsrechte.

Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im TV

Um die Partie im linearen Fernsehen zu verfolgen, bedarf es dem entsprechenden Abonnement. Der günstigste Tarif läuft unter dem einfachen Namen Bundesliga-Paket (20€/Monat im Jahrestarif). Hier enthalten sind alle Samstagsspiele der ersten Bundesliga und alle Partien der zweiten. Wem das noch nicht reicht, sollte das Bundesliga und Sport-Paket für sich in Betracht ziehen (32,50€/Monat im Jahrestarif). Hier kommen zu genannten Inhalten noch alle Sessions der Formel 1-Rennzeit 2023, alle Spiele des DFB-Pokals sowie zahlreiche Veranstaltungen der Sportarten Golf, Tennis und Handball dazu.

Zu sehen sein wird das Einzelspiel schließlich auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 4. Als Kommentator ist hier Marcus Lindemann im Einsatz. Eine Konferenz zusammen mit den drei parallel stattfindenden Partien findet Ihr unter Sky Sport Bundesliga 1.

Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute im Livestream

Gleichzeitig besteht natürlich auch die Option, das Duell im Stream über das Internet zu sehen. Hierfür benötigt Ihr allerdings ein anderes Abo, genauer gesagt das Live-Sport-Paket auf der Plattform Wow (ehemals SkyTicket). Anders als bei den oben beschriebenen Modellen für das lineare Fernsehen könnt Ihr Euch hier nicht für eine abgespeckte Variante entscheiden; es gilt das Prinzip: Alle Inhalte oder keine.

Ein Vorteil ist hier allerdings: Mutterkonzern Sky lässt Euch die Wahl darüber, von welcher Dauer Euer Vertrag sein soll. So gibt es das monatlich kündbare Modell zum Preis von 29,99 Euro oder die günstigere, aber dafür längerfristige Option von 19,99 Euro pro Monat im Jahrestarif. Alles Weitere erfahrt Ihr über den folgenden Link.

Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker bei SPOX

Alternativ könnt Ihr das Geschehen auch direkt bei uns im Liveticker verfolgen. Hier versorgen wir Euch im Minutentakt mit allen wichtigen Infos rund um das Spielgeschehen in Frankfurt.

Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Der 24. Spieltag im Überblick

Tag Heim Auswärts Anpfiff Freitag, 10. März Köln Bochum 20.30 Uhr Samstag, 11. März Bayern Augsburg 15.30 Uhr Samstag, 11. März Leipzig Gladbach 15.30 Uhr Samstag, 11. März Frankfurt Stuttgart 15.30 Uhr Samstag, 11. März Hertha Mainz 15.30 Uhr Samstag, 11. März Schalke Dortmund 18.30 Uhr Sonntag, 12. März Freiburg Hoffenheim 15.30 Uhr Sonntag, 12. März Bremen Leverkusen 17.30 Uhr Sonntag, 12. März Wolfsburg Union 19.30 Uhr

