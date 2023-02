BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund reagiert auf Ansturm auf Sondertrikots

Der Run auf das Sondertrikot des BVB hat zwischenzeitlich für ein Chaos gesorgt. Der Klub reagierte auf den Fan-Ansturm. Marius Wolf hat über das Erfolgsrezept der Dortmunder gesprochen. Gegen Hertha BSC soll die Siegesserie fortgesetzt werden. Die News und Gerüchte zum BVB.

BVB, News: Borussia Dortmund reagiert auf Fan-Ansturm

Das Sondertrikot, mit dem der BVB im Spiel gegen Hertha BSC (17.30 Uhr im Liveticker) auflaufen wird, hat einen Ansturm der Fans auf den Online-Shop sowie die Dortmunder Fan-Shops in der Innenstadt ausgelöst. Zeitweise ging sogar der Online-Shop in die Knie, die Bild schrieb von zwischenzeitlich bis zu 400.000 Usern in der digitalen Warteschlange.

Doch die Anhänger, die nach dem Verkaufsstart des limitierten Sondertrikots am Samstagvormittag leer ausgingen, dürfen auf eine zweite Chance hoffen. "Damit wir allen Fans die Chance auf das Sondertrikot ermöglichen können, haben wir in Zusammenarbeit mit unserem Partner Puma eine Vorbestellung für eine Nachproduktion ermöglicht", teilte der Klub am Samstagabend mit.

Zugleich entschuldigte sich der BVB für das zwischenzeitliche Chaos. "Der unfassbare Ansturm auf das Sondertrikot hat uns - trotz intensiver Vorbereitungen, trotz der Berücksichtigung aller Verkaufszahlen aus früheren Aktionen und trotz der Tatsache, dass wir vor sechs Monaten mehr als die sechsfache Menge des letzten Sondertrikots geordert hatten - vor enorme Herausforderungen gestellt", hieß es in der Mitteilung.

Das Trikot ist ganz in Schwarz gehalten und weist ein dezentes Kohlemuster auf. In den silbernen Rückennummern ist zudem der Dortmunder Stadtplan eingearbeitet. Die Sonderedition soll an die Kohle- und Bergbautradition der Region erinnern. Die von den BVB-Spielern getragenen Jerseys werden nach dem Spiel gegen Hertha versteigert, der Erlös kommt den Opfern der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien zugute.