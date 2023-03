Union Berlin vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Bundesliga stehen sich heute Union Berlin und der 1. FC Köln gegenüber. Hier bekommt Ihr gezeigt, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Eine der sechs Partien, die am heutigen Samstag, den 4. März, in der Bundesliga stattfinden, ist: Union Berlin vs. 1. FC Köln. Die Eisernen blieben am vergangenen Spieltag im Topspiel gegen den FC Bayern München chancenlos und wollen nach dem 0:3 heute gegen Köln wieder zurück in die richtige Spur finden. Der Anpfiff zum Duell erfolgt um 15.30 Uhr, als Spielstätte dient das Stadion An der Alten Försterei in Berlin.

Trotz der Niederlage gegen die Bayern spielen die Berliner weiterhin ganz oben mit, es fehlen lediglich drei Punkte auf den Rekordmeister. Den Effzeh und die Abstiegsplätze trennen hingegen nur sieben Punkte.

© getty Union Berlin und der 1. FC Köln stehen sich heute in der Bundesliga gegenüber.

Union Berlin vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Heute ist Samstag, heißt also, dass Sky für die Übertragung des Spiels Union Berlin vs. Köln verantwortlich zeichnet. Der Pay-TV-Sender besitzt nämlich die Rechte an sämtlichen Samstagsspielen der höchsten deutschen Spielklasse.

Das Einzelspiel ist ab 15.15 Uhr bei Sky Sport Bundesliga 3 (HD) zu sehen. Torsten Kunde übernimmt dafür die Rolle des Kommentatoren.

Um auch die anderen vier Parallelspiele abzudecken, bietet Sky eine Samstagskonferenz an, mit der Ihr die wichtigsten Szenen aller fünf Partien, die um 15.30 Uhr angepfiffen werden, gezeigt bekommt. Die Konferenz wird bei Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Bundesliga 1 (HD) übertragen.

Mit einem SkyGo-Abonnement oder via WOW lassen sich Einzelspiel und Konferenz auch im Livestream bei Sky verfolgen. Allerdings sind beide Optionen mit Kosten verbunden.

Union Berlin vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX ist heute ebenfalls mit von der Partie, wenn die Eisernen und die Geißböcke in der Liga um Punkte kämpfen. In Form eines Livetickers beschreiben wir für Euch das komplette Spielgeschehen live mit.

Hier geht es zum Liveticker des Bundesligaspiels zwischen Union Berlin und dem 1. FC Köln.

Hier geht es zum Liveticker der Samstagskonferenz.

Union Berlin vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Union Berlin vs. 1. FC Köln

Union Berlin vs. 1. FC Köln Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 23

23 Datum: 4. März 2023

4. März 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Stadion An der Alten Försterei, Berlin

Stadion An der Alten Försterei, Berlin TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle am 23. Spieltag