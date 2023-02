FC Bayern München - Union Berlin 3:0: FCB erobert Tabellenführung zurück - Mané feiert Comeback

Der FC Bayern München hat die zwischenzeitlich an Borussia Dortmund verlorene Tabellenführung in der Bundesliga zurückerobert. Am 22. Spieltag setzte sich die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann im teilweise dichten Schneegestöber mit 3:0 (3:0) gegen Verfolger Union Berlin durch.

Eric Maxim Choupo-Moting (31.), Kingsley Coman (40.) und Jamal Musiala (45+1.) schossen bis zur Pause eine 3:0-Führung für den FC Bayern heraus.

Sadion Mané kam in der 65. Minute für Coman ins Spiel und feierte damit sein Comeback nach knapp dreimonatiger Verletzungspause.

Auch im achten Versuch gelang Union in der Bundesliga kein Sieg gegen den FC Bayern. Der Rückstand der Berliner auf das Spitzenduo Borussia Dortmund und FC Bayern beträgt nun drei Punkte.

Fans des FC Bayern kritisierten im Rahmen des Spiels mit einem Spruchband Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Hier geht es zur Meldung.

FC Bayern München - Union Berlin: Die Analyse

Nagelsmann stellte seine Startelf im Vergleich zur 2:3-Pleite bei Borussia Mönchengladbach auf vier Positionen um, unter anderem rotierte Josip Stanisic in die Mannschaft. Bei gegnerischem Ballbesitz gab er im 4-2-3-1 das rechte Glied einer Viererkette, bei eigenem blieb er im 3-1-4-2 zumeist in der Dreierkette hinten.

Zweiter Fall trat von Beginn an wie es zu erwarten war häufiger ein. Der FC Bayern dominierte, Union zog sich weit zurück und lauerte auf Konter. Bezeichnend: Schon in der Anfangsphase pfiffen die Münchner Fans Gäste-Keeper Frederik Rönnow für vermeintliche Zeitspiel-Versuche aus. Der FC Bayern hatte durch Thomas Müller zwar früh eine erste gute Chance (6.), spielte dann aber viele Angriffe nicht konsequent genug zu Ende.

Erst nach einer halben Stunde wurden die Münchner präziser - vor allem dank Rechtsaußen Kingsley Coman, der Eric Maxim Choupo-Motings 1:0 per Flanke vorbereitete und dann selbst zum 2:0 traf. Kurz vor der Pause erhöhte Jamal Musiala auf 3:0. Positiv auffällig: Joshua Kimmichs kluge Pässe aus der Tiefe.

Union änderte auch nach dem Rückstand nichts an der tiefen Grundausrichtung, gefährlich wurden die Gäste so weiterhin nicht. Nach dem Seitenwechsel verwaltete der FC Bayern die Führung souverän. Union-Trainer Urs Fischer vollzog in der 63. Minute einen Dreifach-Wechsel, der an den eindeutigen Machtverhältnissen auf dem Platz jedoch nichts änderte. Ganz im Gegenteil: Der FC Bayern - in der Schlussphase mit Sadio Mané, Serge Gnabry und Leroy Sané - vergab noch einige Chancen auf einen höheren Sieg.

FC Bayern München - Union Berlin: Die Daten zum Spiel

Tore: 1:0 Choupo-Moting (31.), 2:0 Coman (40.), 3:0 Musiala (45+1.)

Der Star des Spiels: Kingsley Coman (FC Bayern München)

Mit einer starken Flanke bereitete Coman Choupo-Motings 1:0 vor, überlegt umkurvte er vor seinem Treffer zum 2:0 Union-Keeper Rönnow. Gewann jeden seiner Zweikämpfe, schloss jedes seiner Dribblings erfolgreich ab.

Der Flop des Spiels: Rani Khedira (Union Berlin)

Das zentrale Glied im 3-5-2-System war selten am Ball und gab Unions Spiel keine Struktur. Für seine Position leistete sich Rani Khedira zu viele Fehlpässe und verlorene Zweikämpfe. In der 79. musste er für Janik Haberer weichen.

Der Schiedsrichter: Marco Fritz

Anders als bei den vergangenen Spielen des FC Bayern gab es diesmal keine Diskussionen um den Schiedsrichter: Marco Fritz hatte die Partie gut unter Kontrolle.