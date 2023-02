TSG Hoffenheim vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Borussia Dortmund ist heute in der Bundesliga zu Gast bei der TSG Hoffenheim. SPOX erklärt, wie sich das Duell im TV, Livestream und Liveticker verfolgen lässt.

In der Bundesliga steht an diesem Wochenende der 22. Spieltag im Fokus. Eine von insgesamt neun Partien ist die zwischen der TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund, die am heutigen Samstag, den 25. Februar, stattfindet.

Die Begegnung wird um 15.30 Uhr in der PreZero-Arena in Sinsheim, der Heimstätte der TSG, angepfiffen. Hoffenheim gegen Dortmund ist ein Duell der Gegensätze. Während die TSG in einer tiefen Krise steckt, vier Niederlagen in Folge hinnehmen musste und gerade noch vor einem Abstiegsplatz liegt, kann es für den BVB momentan nicht besser laufen.

In der Liga gewann man seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs alle sechs Partien und ist punktgleich mit Tabellenführer FC Bayern München. Im DFB-Pokal hat man es eine Runde weiter geschafft.

Außerdem gewannen die Schwarz-Gelben ihr Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Chelsea mit 1:0. Einziger Wermutstropfen ist allerdings Karim Adeyemis Verletzung, die er sich am vergangenen Spieltag beim 4:1-Sieg gegen Hertha BSC zuzog.

© getty Die TSG Hoffenheim empfängt am 22. Spieltag der Bundesliga den BVB.

TSG Hoffenheim vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Übertragen wird das Spiel zwischen der TSG Hoffenheim und dem BVB lediglich von Sky, das das Spiel sowohl im Pay-TV als auch im Livestream anbietet. Die Sender, die sich dieser Aufgabe annehmen, sind Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 2 (HD), wo um 15.15 Uhr die ersten Livebilder gezeigt werden. Hannes Herrmann fungiert dabei als Kommentator.

Da heute gleich fünf Spiele um 15.30 Uhr angepfiffen werden, ermöglicht es Sky, in Form einer Konferenz die wichtigsten Szenen all dieser Spiele zu verfolgen. Hoffenheim vs. BVB ist logischerweise Teil dieser Konferenz. Diese ist bei Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Bundesliga 1 (HD) zu sehen.

Sowohl das Einzelspiel als auch die Konferenz werden zudem im Livestream bei Sky angeboten. Um diesen freischalten zu können, stehen zwei kostenpflichtige Optionen zur Verfügung: das SkyGo-Abonnement und WOW.

TSG Hoffenheim vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Auch bei SPOX könnt Ihr live mit dabei sein, wenn die Kraichgauer und die Dortmunder um Meisterschaftspunkte kämpfen. Wir tickern das Duell nämlich live und ausführlich mit. Dies gilt auch für die Samstagskonferenz.

Hier geht es zum Liveticker der Bundesligapartie zwischen der TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund.

Hier geht es zum Konferenz-Liveticker.

TSG Hoffenheim vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: TSG Hoffenheim vs. Borussia Dortmund

TSG Hoffenheim vs. Borussia Dortmund Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 22

22 Datum: 25. Februar 2023

25. Februar 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: PreZero-Arena, Sinsheim

PreZero-Arena, Sinsheim TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

TSG Hoffenheim vs. BVB: Voraussichtliche Aufstellungen

Der BVB muss auf Karim Adeyemi verzichten. Der formstarke Offensivspieler zog sich am vergangenen Bundesliga-Spieltag einen Muskelfaserriss zu und fehlt der Borussia ein paar Wochen.

TSG Hoffenheim: Baumann - Kabak, Vogt, Brooks - Kaderabek, Geiger, Delaney, Angelino - Baumgartner, Kramaric - Bebou

Baumann - Kabak, Vogt, Brooks - Kaderabek, Geiger, Delaney, Angelino - Baumgartner, Kramaric - Bebou BVB: Kobel - M. Wolf, Süle, N. Schlotterbeck, Ryerson - Can - Reus, Bellingham - Brandt, Malen - Haller

