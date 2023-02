BVB - FC Chelsea 1:0, Achtelfinale der Champions League: Borussia Dortmund schlägt Blues dank Traumtor von Karim Adeyemi

Borussia Dortmund hat das Hinspiel im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Chelsea gewonnen. Der BVB schlug die Blues zu Hause mit 1:0 (0:0). Das Rückspiel in London findet am 7. März statt.

Karim Adeyemi erzielte das Tor des Tages für den BVB / brachte den BVB nach einem starken Solo über mehr als den halben Platz in Führung (63.)

Adeyemi traf nun in jedem seiner vergangenen drei Pflichtspieleinsätze und erzielte dabei drei Tore - eines mehr als in seinen ersten 20 Partien für den BVB zusammen.

Beim BVB saßen Kapitän Marco Reus und Mats Hummels 90 Minuten lang auf der Bank. Nach der Partie sprach Trainer Edin Terzic über die Situation der beiden Routiniers. Hier geht es zur Meldung.

BVB - FC Chelsea: Die Analyse

Unterhaltsame und intensive erste 45 Minuten mit vielen nicht nur im Ansatz gefährlichen Torchancen auf beiden Seiten, wobei Chelsea die hochkarätigeren davon hatte. Diese entstanden fast ausschließlich durch das Umschaltspiel der Blues, nachdem man dem BVB größtenteils das Spiel überlassen hatte. Dortmund ließ den Engländern in diesen Situationen zu viel Platz, bewies keine gute Restverteidigung und konnte von Glück reden, dass Felix eine seiner beiden Gelegenheiten - in der 38. scheiterte er an der Latte - nicht nutzte.

Der BVB zwar etwas statisch in seinen den Offensivbemühungen, die fast alle über den formstarken Brandt liefen, aber dennoch mehrfach in der Lage, sich in den Rücken der Gäste-Abwehr zu kombinieren. Die Westfalen rund um den Strafraum jedoch zu ungefährlich, zahlreiche Hereingaben fanden keinen Abnehmer.

Nach der Pause schwanden Dortmunds größere Ballbesitzanteile. Es schlichen sich zu leichte Fehler in den Spielaufbau des BVB, der so kaum noch aussichtsreich vor Chelseas Tor kam. Die Blues dagegen, nun griffiger und präsenter in den Zweikämpfen im Mittelfeld, setzten sich mehr und mehr in der Hälfte der Borussen fest und drängten auf die Führung.

Die erzielte jedoch überraschend der BVB - nach einem Eckball der Londoner und Adeyemis sensationellen Lauf gegen Fernández. Die Hausherren im Anschluss wieder deutlich kompakter gegen den Ball und geschlossener beim Herausrücken. Chelsea musste kommen und blieb am Drücker: Zwölf Minuten vor Ende kratzte Can einen Koulibaly-Abschluss von der Linie - die weiteren Bemühungen verteidigte der BVB jedoch mit Glück und Geschick.

BVB - FC Chelsea: Die Aufstellungen

Dortmund: Kobel - Wolf (73. Ryerson), Süle, Schlotterbeck, Guerreiro - Can - Bellingham, Özcan - Brandt, Adeyemi (79. Bynoe-Gittens) - Haller (68. Modeste).

Chelsea: Kepa - James, Koulibaly, Thiago Silva, Chilwell (71. Cucurella) - Loftus-Cheek, Fernandez - Ziyech, Joao Felix, Mudryk (71. Mount)- Havertz.

BVB - FC Chelsea: Die Daten des Spiels

Tor: 1:0 Adeyemi (63.)

Dortmund hat nach zehn sieglosen Spielen im Europapokal wieder gegen eine englische Mannschaft gewonnen.

Der BVB hat nur vier der vergangenen 22 Heimspiele in der Champions League verloren (elf Siege, sieben Unentschieden).

Chelseas Havertz hat gegen Dortmund mehr Spiele ohne Torerfolg absolviert als gegen jeden anderen Gegner in seiner Vereinskarriere (8).

Chelsea hat nur drei seiner zwölf bisherigen Auswärtsspiele gegen deutsche Mannschaften gewonnen (drei Unentschieden, sechs Niederlagen).

Der Star des Spiels: Karim Adeyemi (BVB)

Umtriebig, aktiv und durchaus mit Zug in Richtung Tor - allerdings zu Beginn glücklos und teilweise ungeschickt. Anschließend besser. In der zweiten Halbzeit mit einer Weltklasseaktion, als er in einer Kontersituation Weltmeister Fernández abkochte und nach einem langen Sprint immer noch die Ruhe hatte, Kepa zu umkurven und einzuschieben. Ein überragendes Tor!

© imago images Der BVB hat gegen den FC Chelsea dank eines Traumtors von Karim Adeyemi gewonnen.

Der Flop des Spiels: Hakim Ziyech (FC Chelsea)

Fiel in Chelseas Offensive deutlich ab, hatte kaum nennenswerte Aktionen und agierte weitestgehend glücklos.

Der Schiedsrichter: Jesus Gil Manzano (Spanien)

Zückte eher früher als später die Gelben Karten, blieb dieser Linie aber treu - überzogen war keine der persönlichen Strafen. Übersah jedoch beim bereits verwarnten Bellingham ein Foulspiel in Chelsea Hälfte, da hatte der BVB Glück (52.).