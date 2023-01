RB Leipzig: Konrad Laimer zum FC Bayern? Max Eberl will kämpfen - kein Winter-Abgang von Josko Gvardiol

Trotz der anhaltenden Spekulationen um einen Wechsel von Konrad Laimer zum FC Bayern München hat RB Leipzigs Sportchef Max Eberl die Hoffnung auf einen Verbleib des Mittelfeldspielers noch nicht aufgegeben.

"Er ist schon fünfeinhalb Jahre da. Er kann ein Gesicht für die Zukunft werden, so will ich ihn packen", sagte Eberl bei einer Medienrunde im Leipziger Trainingslager in Abu Dhabi.

Laimer wisse allerdings selbst "wie gut er ist und was der Markt gerade hergibt", ergänzte Eberl. "Dementsprechend ist die Chance sehr gering. Ich versuche, sie trotzdem zu packen, aber ich kann nichts versprechen."

Der Vertrag des 25 Jahre alten österreichischen Nationalspielers läuft zum Saisonende aus. Der FC Bayern gilt seit geraumer Zeit als potenzielles Ziel von Laimer. Der kicker berichtete kürzlich, dass die offizielle Verkündung des Wechsels sogar schon im Januar erfolgen könnte.

Bei dem ebenfalls heiß umworbenen Josko Gvardiol schloss Eberl indes einen Abgang in diesem Winter aus. "Ich stehe in Kontakt mit seiner Agentur, es sind ganz offene Gespräche, unsere Position ist klar: Jetzt im Winter verlässt er uns auf gar keinen Fall. Im Sommer 2024 ist das auch nicht unsere Intention. Wir planen mit ihm definitiv für die nächsten anderthalb Jahre", bekräftigte Eberl.

An dem 20 Jahre alten Innenverteidiger sollen zahlreiche Topklubs wie etwa der FC Chelsea oder Tottenham Hotspur interessiert sein. Gvardiol, dessen Vertrag bei RB bis 2027 läuft, könnte Leipzig per Klausel für mehr als 110 Millionen Euro im Sommer 2024 verlassen.

Außerdem will Eberl den 2024 auslaufenden Vertrag mit Dani Olmo gerne verlängern. "Er braucht nicht viele Argumente, er kennt RB sehr gut, er hat hier eine herausragende Entwicklung genommen. Ich versuche, noch meine Emotionalität reinzubringen. Ich möchte ihn davon überzeugen, dass wir für seine noch junge Karriere auch in Zukunft der beste Verein sind", sagte Eberl. Noch im Trainingslager sollen Gespräche stattfinden.