FC Bayern München: Pressekonferenz mit Thomas Müller heute im Liveticker

Im Rahmen des Trainingslagers des FC Bayern München in Doha äußert sich Thomas Müller am heutigen Montag zu aktuellen Themen. SPOX begleitet die Pressekonferenz des Offensiv-Stars im Liveticker.

FC Bayern München - Pressekonferenz mit Thomas Müller im Liveticker - vor Beginn

Vor Beginn: Müller will nach dem enttäuschenden WM-Aus mit der deutschen Nationalmannschaft beim FC Bayern angreifen. Dabei muss er angesichts der großen Konkurrenz um seinen Platz kämpfen. "Grundsätzlich kann Thomas mehrere Positionen spielen, aber die zentraleren liegen ihm am meisten. Da ist er sehr kreativ, was das in Szene setzen von Spielern angeht. Eine der Positionen wird es werden", sagte Trainer Julian Nagelsmann. Wie sieht Müller selbst den Konkurrenzkampf? Und wie steht es um seine Zukunft im DFB-Team? Zu diesen Themen könnte der 33-Jährige am Montag auf der Pressekonferenz Stellung beziehen.

Vor Beginn: Die Bayern haben aktuell mit großen Personalproblemen zu kämpfen. Manuel Neuer, Lucas Hernández und Sadio Mané fehlen bekanntlich langfristig. Zuletzt setzte auch Leon Goretzka mit dem Training aus. Dabei handelte es sich aber wohl nur um Belastungssteuerung.

Vor Beginn: Der FC Bayern bereitet sich aktuell auf die restliche Saison vor. Bereits am Freitag reiste der FCB in die katarische Hauptstadt Doha. Sechs Tage verweilt Coach Julian Nagelsmann mit seinem Team in der Aspire Academy, bevor es für den finalen Feinschliff wieder zurück nach Deutschland geht. Den kompletten Winterfahrplan des FC Bayern findet Ihr hier.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker der Bayern-Pressekonferenz mit Thomas Müller. Die PK beginnt um 11.30 Uhr deutscher Zeit.

FC Bayern München: Pressekonferenz mit Thomas Müller im Livestream

Als Alternative zu unserem Liveticker gibt es auf der Webseite des FC Bayern München auch einen kostenlosen Livestream. Diesen findet Ihr direkt beim FC Bayern.

FC Bayern München: Die ersten Spiele des FCB im Jahr 2023