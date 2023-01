Der FC Bayern empfängt den 1. FC Köln zum 17. Spieltag der Bundesliga in der Allianz Arena. Das Aufeinandertreffen im Liveticker von SPOX.

Kann der FC Bayern München sein erstes Heimspiel im Jahr 2023 für sich entscheiden. Zum 17. Spieltag der Bundesliga gastiert der 1. FC Köln in der Allianz Arena. Hier gibt es die Partie im Liveticker.

FC Bayern vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute im Liveticker

Vor Beginn: Der FCB hingegen konnte zum Auftakt in das Bundesliga-Jahr 2023 nicht dreifach punkten. Am Freitag kam das Team von Julian Nagelsmann in Leipzig nach Führung nicht über ein 1:1 hinaus. Die Bayern gehen heute natürlich trotzdem als Favorit in die 90 Minuten.

Vor Beginn: 7:1: Solch hohe Siege kennt man in der Bundesliga in erster Linie eigentlich vom FC Bayern München. Dieser Kantersieg ist am Samstagabend jedoch dem 1. FC Köln Zuhause gegen Werder Bremen gelungen. Nun gastieren die Rheinländer in der Allianz Arena. Anstoß: 20.30 Uhr.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker!

FC Bayern vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Bayern: Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Sané, Musiala, Gnabry - Choupo-Moting

Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Sané, Musiala, Gnabry - Choupo-Moting Köln: Schwäbe - Schmitz, Hübers, Chabot, Hector - Skhiri, Martel - Maina, Huseinbasic, Kainz - Tigges

FC Bayern vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wer nicht im Stadion ist, FC Bayern München gegen 1. FC Köln heute aber nicht live verpassen will, kann einerseits sogar im Free-TV einschalten. Sat.1 überträgt das Aufeinandertreffen nämlich in voller Länge.

Abgesehen davon geht auch Sky live auf Sendung. Der Pay-TV-Sender hält bekanntermaßen die gesamte Saison über Rechte an der Ausstrahlung der höchsten deutschen Spielklasse, zeigt an Wochenenden stets die Begegnungen am Samstag. In der aktuellen englischen Woche laufen sogar sämtliche Partien bei Sky. Bayern gegen Köln ist auf Sky Sport Bundesliga 2 zu sehen, mit Sky Go und WOW kann man auch im Livestream einschalten.

