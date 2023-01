FC Bayern München entlässt Torwarttrainer Toni Tapalovic wohl fristlos

Der FC Bayern München hat Toni Tapalovic offenbar fristlos entlassen. Das berichtet die Bild.

Demnach habe es zu große Differenzen zwischen dem Torwarttrainer und FCB-Trainer Julian Nagelsmann gegeben. Jüngst gab es zudem Gerüchte über unprofessionelles Verhalten im Zusammenhang mit Leih-Torwart Alexander Nübel.

Der 42-Jährige soll bereits beim Bundesliga-Spiel des FC Bayern gegen den 1. FC Köln am Dienstabend nicht mehr auf der Bank sitzen. Zuletzt beschwerte sich unter anderem Nübel über eine mangelnde Kommunikation mit Tapalovic. Der Torwarttrainer habe sich während seiner gesamten Zeit in Monaco kaum bei ihm gemeldet.

"Davor hatten wir ein normales Verhältnis. Jetzt, wo ich in Monaco war, gab es nicht viel Kontakt. Ich glaube schon, dass man sich mehr hätte austauschen können", sagte Nübel jüngst im Aktuellen Sportstudio des ZDF. Das sei mit Hasan Salihamidzic und anderen Verantwortlichen besser gelaufen. Laut Bild ist das aber nur ein Nebenaspekt für die Entscheidung des Rekordmeisters gewesen.

Tapalovic habe sich schwer damit getan, die Anweisungen von Nagelsmann zu befolgen. Salihamidzic habe zwar über Monate hinweg versucht, zwischen den beiden zu vermitteln, letztlich aber erfolglos.

Nagelsmann äußerte sich bereits auf der Pressekonferenz am Montag verhalten über seinen Kollegen: "Generell ist es wichtig, zu allen Personen deines Trainerteams ein intaktes Verhältnis zu haben. Eine professionelle Zusammenarbeit geht immer im Sinne der Sache. Da kann man sich immer verbessern in allen Bereichen in so einem großen Trainerteam."

Tapalovic galt als enger Vertrauter von Manuel Neuer, war sogar sein Trauzeuge bei dessen Hochzeit 2017. Der mehrfache Welttorhüter wurde bereits vom Klub informiert, heißt es im Bericht.