Der 1. FC Köln und Werder Bremen tragen das Samstagabendspiel des 16. Spieltags der Bundesliga aus. SPOX begleitet das Top-Spiel im Liveticker.

Das erste Samstagabendspiel der Bundesliga im Kalenderjahr 2023 gebührt dem 1. FC Köln und Werder Bremen. Hier gibt es die Begegnung

1.FC Köln vs. Werder Bremen: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Wer geht als Favorit in dieses Aufeinandertreffen? Aufsteiger Bremen spielt jedenfalls eine starke Liga-Saison und hat mit seinen 21 Punkten vier Zähler mehr auf dem Konto als die Rheinländer, deren neuer Angreifer Davie Selke übrigens eine Werder-Vergangenheit hat. Es dürfte in jedem Fall ein enger Schlagabtausch werden.

Vor Beginn: Der Ball in der Bundesliga rollt seit dem gestrigen Freitag wieder. Nach dem 1:1 zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München sowie den ersten fünf Samstagspartien treten der 1. FC Köln und Werder Bremen heute zum Top-Spiel gegeneinander an. Anstoß in Köln ist um 18.30 Uhr.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker

1.FC Köln vs. Werder Bremen: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Köln: Schwäbe - Schmitz, Hübers, Chabot, Hector - Skhiri - Martel, Huseinbasic, Kainz - S. Tigges, Maina

Schwäbe - Schmitz, Hübers, Chabot, Hector - Skhiri - Martel, Huseinbasic, Kainz - S. Tigges, Maina Werder: Pavlenka - Stark, Veljkovic, Friedl - Weiser, C. Groß, A. Jung - Bittencourt, Gruev - Füllkrug, Ducksch

1.FC Köln vs. Werder Bremen: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wo gibt es heute zu 1. FC Köln gegen Werder Bremen eine Übertragung im TV und Livestream? Die Anlaufstelle, um live nichts zu verpassen, ist Sky. Der Pay-TV-Sender hält die Rechte an allen Samstagsspielen der höchsten deutschen Spielklasse und zeigt Köln gegen Werder auf Sky Sport Bundesliga 1. Dort läuft zuvor die Konferenz zu den Nachmittagsspielen.

Übertragungsstart ist um 17.30 Uhr, kommentieren wird Wolff Fuss. Mit Sky Go und WOW bietet Sky auch Plattformen an, um per Livestream mit dabei zu sein.

