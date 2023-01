Saudi-Behörden drücken Auge zu! Cristiano Ronaldo darf mit Freundin Georgina Rodriguez zusammenleben

Cristiano Ronaldo hat sich nach seinem Wechsel zu Al-Nassr in Saudi-Arabien gut eingelebt und darf nun sogar mit Freundin Georgina Rodriguez zusammen wohnen. Saudische Anwälte haben Berichten zufolge bestätigt, dass die örtlichen Behörden ein "Auge zudrücken" werden, wenn das Paar zusammenlebt, obwohl das Gesetz unverheirateten Paaren das Zusammenleben verbietet.

"Obwohl die Gesetze des Königreichs das Zusammenleben ohne Ehevertrag immer noch verbieten, haben die Behörden in letzter Zeit begonnen, ein Auge zuzudrücken und niemanden mehr strafrechtlich zu verfolgen", so ein Anwalt gegenüber EFE. "Jedoch werden diese Gesetze angewendet, wenn es ein Problem oder ein Verbrechen gibt."

Ronaldo wurde von den Fans von Al-Nassr bereits begeistert empfangen und wartet nun auf sein Debüt für den Verein. Der Stürmer wurde von den Saudis als Ersatz für den freigestellten Vincent Aboubakar verpflichtet, konnte bislang aber nicht spielen, da er eine Sperre von zwei Spielen verbüßt, weil er in seiner Zeit bei Manchester United das Handy eines Fans zertrümmert hatte.

Es wird erwartet, dass der 37-Jährige am 22. Januar gegen Al-Ettifaq zum ersten Mal für Al-Nassr auflaufen wird. Es besteht auch die Möglichkeit, dass Ronaldo in der saudischen Star-Elf steht, die am 19. Januar in einem Freundschaftsspiel gegen PSG antritt.