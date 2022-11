SC Freiburg vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 13. Spieltag der Bundesliga tritt der SC Freiburg zuhause gegen den 1. FC Köln an. SPOX informiert darüber, wie sich die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker miterleben lässt.

Aufeinandertreffen derer, die am Donnerstag noch international im Einsatz waren: Der SC Freiburg bekommt es am 13. Spieltag der Bundesliga mit dem 1. FC Köln zu tun. Dabei handelt es sich um ein Duell zwischen dem Tabellendritten, in der Europa League vertreten, und dem Tabellenzehnten, kürzlich in der Conference League im Einsatz.

Die Partie zwischen den Breisgauern und dem Effzeh steigt am heutigen Sonntag, den 6. November, Schauplatz ist das Europa-Park Stadion. Der Anpfiff ertönt dort um 17.30 Uhr. Zuvor treten übrigens Bayer Leverkusen und Union Berlin gegeneinander an.

Die Übertragung zu SC Freiburg gegen 1. FC Köln: Wie verpasst man heute im TV und Livestream nichts? Und wo kann man die 90 Minuten im Liveticker verfolgen? Diese Fragen klärt SPOX im Folgenden.

© getty Der SC Freiburg spielt eine außerordentliche Saison.

SC Freiburg vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Auch in der Saison 2022/23 sind die Bundesliga-Spiele sonntags live bei DAZN zu sehen, ebenso wie übrigens an jedem Freitag. Der Streamingdienst zeigt lediglich die Partien an den Samstagen nicht, sodass Ihr Freiburg gegen Köln heute exklusiv und in voller Länge bei DAZN zu sehen bekommt, sofern Ihr nicht vor Ort im Stadion seid.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16.45 Uhr, Lukas Schönmüller ist Moderator. Jan Platte kommentiert, als Experte und Co-Kommentator fungiert Sascha Bigalke. Max Siebald führt Interviews. Um DAZN zu nutzen, benötigt man ein kostenpflichtiges Abonnement.

Noch kein Mitglied? Für ein Monatsabo werden monatlich 29,99 Euro fällig, wer sich dagegen gleich für ein Jahr binden möchte, der zahlt monatlich 24,99 Euro. Über die Bundesliga hinaus seht Ihr bei DAZN auch internationalen Fußball mit der Champions League, der Primera División, der Ligue 1 und Pokal-Wettbewerben. Hinzu kommen noch viele andere Sportarten.

SC Freiburg vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Streichs Sprüche-Feuerwerk: "Ich arbeite ja nicht in einem Steinbruch" © imago images 1/36 Am 29. Dezember 2011 übernahm Christian Streich den SC Freiburg, am 11. Juni wird er 57 Jahre alt - herzlichen Glückwunsch! Zu diesem Anlass präsentieren wir Streichs Sprüche-Feuerwerk. © imago images 2/36 "Wenn du des Interview vom Nils liesch… (an einen Reporter gewandt) Habe Sie es glese? Des isch eine Freude, oder? Eine Freude!“ - Streich über das Bekenntnis von Nils Petersen gegenüber dem SC. © getty 3/36 "Die Frage ist eigentlich absurd – vollständig antiquiert. Das Patriarchat hat meistens nichts Gutes produziert in unserer Historie." - Streich zu mehr Frauenbeteiligung im DFB © getty 4/36 "Wenn ein Punkt für den Klassenerhalt fehlen würde, wäre das furchtbar. Wenn ein Punkt für den europäischen Wettbewerb fehlt, dann heißt das, dass der SC Freiburg eine richtig gute Saison gespielt hat." - Streich über die Conference League © imago images / Mika Volkmann 5/36 "Geld macht bei uns meine Frau", sagte Streich der SZ auf die Frage, wie er sein Geld denn anlege. © imago images / osnapix 6/36 "Ich möchte gerne noch ein wenig weitermachen. Ich arbeite ja auf dem Kickplatz und nicht in einem Steinbruch", sagte Streich der SZ über ein mögliches Karriereende. © imago images 7/36 "Hoffentlich dürf mer dreimal nit juble. Dann hemer drei Tor gschosse", sagte Christian Streich mit Blick auf die Restriktionen beim Torjubel bei den derzeitigen Bundesliga-Spielen. © imago images 8/36 "Der Ball isch komme und dann hätt er mich halt einfach … bumm … über de Hufe grennt. So heißt des in Alemannisch." – Streich über die Attacke von David Abraham an der Seitenlinie. © imago images 9/36 "Ich weiß nit, ob se bsonders cool sein wollte, weil sie in de Hauptstadt sind." – Streich über den Pyro-Einsatz von Freiburg-Fans im Auswärtsspiel gegen Union Berlin. © imago images 10/36 "Und dann machts batsch, batsch, batsch und dann gibt’s drei Doppelpäss und dann schieße se'n halt rein oder an Pfoschte oder knapp vorbei." © imago images 11/36 "Es isch nit alles Friede, Freude, Eierkuchen. Au nit in Freiburg." – Streich nach einer Auswärtsniederlage in Hoffenheim. © imago images 12/36 "Des 1523. Endrunde-Spiel – wie auch immer. Da sind ja vorher scho Spiele. Die vom Süde und die vom Oschte und vom Weschte. Des 1523. Endrunde-Spiel. Also Dimensione, wo du sagsch: Wie alt isch der, 340?" – Streich über Dirk Nowitzki. © imago images 13/36 "Ne. Die Konzentration isch nit gstört, wenn mir am Vortag einer die Haar schneidet. Bei mir geht’s zwar nur zehn Minute, weil ich kaum no Haar hab, aber die Konzentration stört des nit." – Streich über Friseurbesuche in Teamhotels. © imago images 14/36 "Ich hab nit überreagiert, ich hab en Schimpfwort benutzt." © imago images 15/36 "Wir müsse nit gwinne. Was wir müsse, isch sterbe." - Streich über angebliche Drucksituationen. © imago images 16/36 "Der eine holt Kraft aus em Gebet, der andere aus de Badwanne." - Streich über die Bedürfnisse seiner Spieler. © imago images 17/36 "Bodyguards? Ich brauch‘ keine Bodyguards. Bodyguards habe die Stars." © imago images 18/36 "Am beschte: Machsch de Fernseher aus, schausch die Tabelle nit an, bringt eh alles nix. Spielsch! Übsch!" - Streich über Rechenspiele vor einem Spieltag. © imago images 19/36 "Man verändert sich immer, weil man hat ja Stoffwechsel. Man isch ja nit tot." - Streich über die Veränderung seiner Person. © imago images 20/36 "Es isch doch schöner, wenn jemand einem beim Einkaufe auf die Frage, wo de Senf steht, sagt: ‚De Senf steht dort und wir freue uns grad an euch.‘ Anstatt dass er sagt: ‚Sag ich dir nit, wo de Senf steht, und gehe Sie aus dem Laden wieder raus!" © imago images 21/36 "Es isch en seidener Faden, aber wir schaue, dass wir noch en bissle Darm dran bekomme." - Streich über die Freiburger im Abstiegskampf. © imago images 22/36 "Wir wollte uns von de Mentalität her so präsentiere, dass wir versuche, die Möglichkeit zu schaffe, wenn gewisse Umstände eintrete -- glückliche Umstände -, dass es dann nit unmöglich isch im Fußball, auch in München unentschieden zu spiele." © imago images 23/36 "Unvorstellbar - ich hab höchsten Respekt vor Trainern, die da seit Jahrzehnten dabei sind." - Streich über seine neun Jahre im Amt als Trainer. © imago images 24/36 "Die Leut sage, mit diesem Verein könne sie was anfange - auch der in Flensburg, der sagt, wir verstehe sie zwar da unten nit richtig, und mit den Bergen, da siehsch nix, da möcht ich nit wohne, ich mag’s lieber flach habe." © imago images 25/36 "Ich hab mit den Schiedsrichtern en sehr gutes Verhältnis ghabt und wir habe uns auf dem Platz des ein oder andere Mal konstruktiv unterhalte. In der Regel konstruktiv." - Streich über seine regelmäßigen Dispute mit Schiedsrichtern. © imago images 26/36 "Ganz unsexy sind wir nit. Also ich bin jetzt relativ unsexy." - Streich über die Attraktivität des SC Freiburg. © imago images 27/36 "Man wird nit en Star bei Bayern München, weil irgendeine höhere Macht gsagt hat, du wirst Star bei Bayern München." - Streich über die Einstellung von Top-Spielern. © imago images 28/36 "Ich könnt jetzt hier eine Kampfansage an Bayern München mache: Zieht euch warm an und nochmal drei Lederhose drüber!" © imago images 29/36 "Meine Spieler werden angeboten wie auf em Viehmarkt. Ihre Ausstiegsklauseln kann man in de Zeitung lese - des isch furchtbar." © imago images 30/36 "Ich würd gern, aber ich kann im Moment nit juble. Ich hab andere Dinge im Kopf. Andere Leut juble und beschäftige sich trotzdem mit andere Dinge, aber ich hab des Potenzial nit." © imago images 31/36 "Ein Verein ghört nit einem Menschen. Der Verein ghört den Menschen und Mitgliedern, die sich mit ihm identifiziere." - Streich über die Kommerzialisierung im Fußball. © imago images 32/36 "Mit jedem Jahr, in dem du wieder nit gwinnsch, steigt dann die Wahrscheinlichkeit, dass du eher gwinnsch.“ © imago images 33/36 "Ich weiß nit, was morge isch. Wenn ich des wüsst, des wär ja furchtbar." © imago images 34/36 "So isch Sport. Des isch Sport. Dafür lebe wir e Stück weit. Wir habe uns halt des Gwinne und Verliere ausgsucht - und nit des Wandern gehe." © imago images 35/36 "Ich muss doch mal zu einem sage könne: 'Halt mal die Schnauze jetzt‘. Des isch vielleicht nit so schön, aber jetzt kommt bloß nit mit Pädagogik und wegen den Kindern…“ © imago images 36/36 "Jetzt freut ma sich auch wieder, dass ma die Jungs wiedersieht und mit ihne arbeite kann. Nach acht Woche vermisst ma sie dann scho."

SC Freiburg vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Sollte es Euch heute nicht möglich sein, zu Freiburg gegen den Effzeh live bei DAZN einzuschalten, dann tut das gerne bei SPOX. Hier wird nämlich ein Liveticker angeboten, der auf schriftlichem Wege über alles Wichtige informiert, was in Freiburg passiert. So verpasst man nichts.

SC Freiburg vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: SC Freiburg - 1. FC Köln

SC Freiburg - 1. FC Köln Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 13

13 Datum: 6. November 2022

6. November 2022 Anstoß: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Europa-Park Stadion, Freiburg

Europa-Park Stadion, Freiburg TV: -

- Livestream: DAZN

DAZN Liveticker: SPOX

Bundesliga: Tabelle vor dem 13. Spieltag