BVB, News und Gerüchte: Jude Bellingham will es wohl wie Erling Haaland machen

Jude Bellingham will sich wohl bei seinen Zukunftsplänen ein Vorbild an Erling Haaland nehmen. Ein ehemaliger Stürmerstar sieht den Youngster beim FC Liverpool. Und: Ein Ex-Dortmunder ist unglücklich bei seinem aktuellen Klub. News und Gerüchte zum BVB gibt es hier.

Hier findet Ihr weitere Nachrichten zu den Schwarzgelben von den Vortagen:

BVB, Gerücht: Bellingham will es wohl wie Haaland machen

Jude Bellingham will bei seinem möglicherweise bald anstehenden nächsten Vereinswechsel offenbar ähnlich analytisch vorgehen wie Ex-Teamkollege Erling Haaland. Nach CBS-Informationen will er seinen künftigen Arbeitgeber in verschiedenen Kategorien bewerten und so anhand eines Punktesystems zu einer Entscheidung kommen. Dieses Vorgehen hatte bereits der Norweger gewählt, wie aus einer Dokumentation hervorgeht.

Bei footballtransfers.com erklärte CBS-Journalist Ben Jacobs: "Bellingham wird das tun, was Haaland getan hat - nüchtern Punkte vergeben. Das ist der Schlüssel." Bei Haaland wäre zwar zudem die gute Beziehung seines Vaters zu Manchester City ein Faktor gewesen, aber dennoch habe Haaland Junior "Punkte vergeben in Kategorien wie Trainer, Mannschaftskameraden, Trainingsgelände, Status der Mannschaft, Gehalt und so weiter". So fiel die Wahl auf die Skyblues.

Während sich Haalands Wechsel auszahlte und der Stürmer auch in Manchester nach Belieben trifft, steht die Entscheidung über die Zukunft bei Bellingham noch aus. Zwar ist der Engländer ohne Ausstiegsklausel noch langfristig an den BVB gefunden, vieles spricht jedoch dafür, dass dem Youngster bei einem passenden Angebot im dreistelligen Millionenbereich im kommenden Sommer keine Steine in den Weg gelegt werden.

BVB, News: Ex-Stürmer rechnet mit Mega-Ablöse für Bellingham

Auch der ehemalige englische Nationalspieler Emile Heskey ist sich sicher, dass Jude Bellingham bei einem möglichen Verkauf eine hohe Summe in die Kassen des BVB spülen wird. "Ich glaube, der Kampf um seine Unterschrift hat bereits begonnen. Liverpool ist mit dabei, und das ist einer der reizvollsten Klubs in der Premier League und auf der Welt", sagte er dem Mirror und machte sich für einen Wechsel zu seinem Ex-Klub stark.

Heskey erklärte weiter: "Es hängt aber davon ab, welche Priorität das Mittelfeld genießt. Ist der Klub bereit, mehr als 100 Millionen Pfund (115 Millionen Euro, d. Red.) in einen Spieler zu investieren? Denn das ist die Summe, über die wir bei Bellingham reden." Der Youngster könne allerdings "langfristig dem Klub mehr Einnahmen generieren, denn wir reden hier von einem der größten Talente der Welt".

Bellingham wird neben Liverpool auch mit Manchester City, Real Madrid und dem FC Chelsea in Verbindung gebracht. Nach der WM könnte Bewegung in die Frage kommen, wie er seine Zukunft über die Saison hinaus plant.

BVB, News: Ex-Borusse Delaney unglücklich in Sevilla

Ex-Borusse Thomas Delaney hat zugegeben, dass seine Zeit beim FC Sevilla aktuell nicht die glücklichste sei. Bei der dänischen Nationalmannschaft sagte der 31-Jährige gegenüber der Agentur Ritzau: "Es ist kein Geheimnis, dass weder für Sevilla noch für mich persönlich die Dinge so laufen, wie ich es erwartet habe."

Delaneys Vertrag in Spanien läuft noch bis 2025, Medienberichten zufolge darf der Mittelfeldspieler den Klub allerdings bei einem passenden Angebot verlassen. "Es ist natürlich frustrierend. Ich bin nicht nach Sevilla gegangen, um Rioja zu trinken und Tapas zu essen."

Nach drei Jahren in Dortmund - zuvor war Delaney für 20 Millionen Euro aus Bremen gekommen - schloss sich der Däne 2021 Sevilla an. War er bei der Borussia auf 88 Pflichtspieleinsätze gekommen (vier Tore, elf Vorlagen), kamen in Andalusien nach dem Sechs-Millionen-Wechsel bisher 47 hinzu (drei Scorerpunkte).

