BVB, News und Gerüchte: So plant Jude Bellingham wohl Abschied von Borussia Dortmund

Der Abschied von Jude Bellingham vom BVB wird offenbar immer konkreter. Die Borussia hat offenbar Interesse an einem englischen Mittelfeld-Talent und der Termin für das zweite Revierderby gegen Schalke steht fest. Die wichtigsten News und Gerüchte zu Borussia Dortmund gibt es hier.

News und Gerüchte von den Vortagen zum BVB:

BVB: Jude Bellingham fordert wohl Angebote von Top-Klubs ein

Der Abschied von Jude Bellingham vom BVB nach dieser Saison wird offenbar konkreter. Einem Bericht der Sport Bild zufolge will der Engländer den Verantwortlichen von Borussia Dortmund in einem Gespräch nach der WM seine Wechselabsichten mitteilen.

Bellinghams Familie sei bereits an FC Liverpool, Manchester City, Chelsea und Real Madrid herangetreten und habe die interessierten Top-Klubs aufgefordert, konkrete Angebote für den 19-Jährigen zu unterbreiten.

Beim BVB sollen die Gerüchte um Bellingham im Team nicht gut ankommen. In der Kabine sollen sie als störend wahrgenommen werden. Zudem habe Bellingham mit seiner teils abfälligen Körpersprache in einigen Spielen den Unmut einiger Mitspieler auf sich gezogen, diese seien genervt. Wie der zweite Kapitän, Mats Hummels, sei demnach auch der dritte, Bellingham, als Anführer umstritten, was die Hierarchie innerhalb der Mannschaft gefährden könne.

© getty Jude Bellingham will den BVB wohl nach der Saison verlassen.

BVB, News: Zweites Revierderby gegen Schalke terminiert

Kurz vor dem Start der WM in Katar hat die DFL die Spieltag 20 bis 25 terminiert. Darunter fällt auch das Revierderby des BVB auf Schalke.

Am Samstag, den 11. März, gastiert Borussia Dortmund in der Veltins Arena in Gelsenkirchen. Die Partie wurde als Top-Spiel des 24. Spieltags ausgewählt, wird demnach um 18.30 Uhr angepfiffen.

© getty Tyler Morton ist derzeit vom FC Liverpool an die Blackburn Rovers ausgeliehen.

BVB, Gerücht: Dortmund an Tyler Morton interessiert?

Der BVB hat offenbar ein Auge auf Youngster Tyler Morton geworfen. Wie die Sun berichtet, wurde der Mittelfeldspieler von den Schwarz-Gelben gescoutet.

Morton ist derzeit vom FC Liverpool an die Blackburn Rovers ausgeliehen. Beim englischen Zweitligisten ist der 20-Jährige gesetzt.

Nach der Spielzeit soll er zu den Reds zurückkehren, wo er noch bis 2025 unter Vertrag steht. Die Sun spekuliert darüber hinaus, dass Morton in einem möglichen Deal von Jude Bellingham integriert werden könnte.

BVB, kommende Spiele: Spielplan der Asien-Tour von Borussia Dortmund