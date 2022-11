Jürgen Klopp über Abschied vom BVB: "Grund für Timing war, dass Thomas Tuchel kurz davor war, zum HSV zu gehen"

Jürgen Klopp hat als Grund für die etwas überraschende Verkündung seines Abschieds vom BVB im April 2015 die Gerüchte um seinen Nachfolger Thomas Tuchel angeführt.

"Ich kann mich noch erinnern, der Grund für das Timing damals war, dass Thomas Tuchel kurz davor war, zum HSV zu gehen", sagte Klopp im WDR-Podcast "Ball you need is love" im Gespräch mit Arnd Zeigler.

Klopp habe davon gelesen und gesagt: "Moment mal! Tuchel geht zum HSV? Dann müssen wir jetzt damit raus! Deswegen war das damals ein bisschen früher als geplant."

Am 15. April 2015 - fünf Spieltage vor Saisonende - hatte Klopp auf einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz seinen Abschied vom BVB nach sieben Jahren verkündet. "Intern mussten wir das ein bisschen früher pushen, damit man frühzeitig mit Thomas sprechen konnte, den ich für einen außergewöhnlichen Trainer halte", erklärte Klopp über seinen Nachfolger bei Borussia Dortmund. Der damals vereinslose Tuchel ging schließlich für zwei Jahre zum BVB.

Der Entschluss, seinen eigentlich bis 2018 laufenden Vertrag bei den Schwarz-Gelben vorzeitig aufzulösen, stand für Klopp schon länger fest. "Gefühlt war es zu Ende erzählt damals", erklärte er. "Das Gefühl war damals da, sonst hätte ich das ja nicht gemacht. Ich wollte damals auch aufhören bei Dortmund. Aber im Guten."

BVB: Jürgen Klopp feierte große Erfolge

Klopp feierte mit dem BVB große Erfolge und wurde 2011 und 2012 deutscher Meister. 2012 gelang ihm mit dem Gewinn des DFB-Pokals sogar das Double. In seiner letzten Saison rutschten die Dortmunder in der Hinrunde in den Abstiegskampf, beendeten die Spielzeit aber immerhin noch auf dem siebten Platz. Im Pokalfinale unterlag Klopp mit seinem Team dem VfL Wolfsburg und verpasste somit einen weiteren Titel zum Abschluss seiner Dortmunder Ära.

Im Oktober 2015 unterschrieb Klopp beim FC Liverpool, wo er mit dem Champions-League-Triumph 2019 und dem englischen Meistertitel 2020 ebenfalls eine erfolgreiche Zeit prägt. Aktuell belegt er mit den Reds nach einem schwachen Saisonstart allerdings nur Platz sieben in der Premier League.