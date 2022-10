Mit Union Berlin und dem BVB duellieren am heutigen Tag zwei Spitzenteams aus der Bundesliga. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie und wo Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Vier Punkten trennen aktuell den Spitzenreiter der Bundesliga, Union Berlin, und den BVB in der Tabelle. Mit einem Sieg steht Union Berlin auch nach dem Duell gegen den BVB sicher auf Platz 1 in der Liga. Gelingt das heutigen Gastgeber aus Berlin?

Union Berlin vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Die Begegnung am 10. Spieltag der Bundesliga zwischen Union Berlin und dem BVB beginnt am heutigen Sonntag, den 13. Oktober, um 17.30 Uhr. Die zweite Sonntagspartie des Tages findet im Stadion An der Alten Försterei in Berlin statt.

Sechs Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage. So lautet die Bilanz von Union Berlin nach den ersten neun Spieltagen der Bundesliga-Saison 2022/23. Damit führt das Team von Urs Fischer die Bundesliga aktuell vor dem SC Freiburg und dem FC Bayern München an. Punktleich mit dem FC Bayern München befindet sich der BVB dahinter in der Liga. Mit einem Sieg könnte die Mannschaft von Edin Terzic heute bis auf einem Zähler an Union Berlin heranrücken. Bei einem gleichzeitigen Sieg des SC Freiburg später am heutigen Abend wären die Unioner damit ihre Tabellenführung los.

© getty Mit einem Sieg gegen den BVB bleibt Union Berlin auch nach dem 10. Spieltag sicher Tabellenführer.

In der vergangenen Saison zeigte der BVB eindrucksvoll, wie Union Berlin geschlagen werden kann. Mit 3:0 und 4:2 konnte der BVB die letzten beiden Duelle in der Vergangenheit gewinnen. Der BVB selbst zeigte sich in dieser Saison jedoch nicht immer sattelfest, drei Niederlagen mussten die heutigen Gäste in dieser Saison schon einstecken. Die Konstanz auf hohem Niveau lässt die Mannschaft von Edin Terzic aktuell vermissen. So folgte auf eine unnötige 2:3-Niederlage gegen den 1. FC Köln am vergangenen Spieltag ein stark erkämpftes 2:2 gegen den FC Bayern München. Ein offenes Spiel zweier Spitzenteams ist heute in Berlin zu erwarten.

Union Berlin vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die heutigen Duelle im Überblick

Datum Heim Auswärts Anstoß Sonntag, 13.10 1. FC Köln FC Augsburg 15.30 Uhr Sonntag, 13.10 Union Berlin BVB 17.30 Uhr Sonntag, 13.10 FC Bayern München SC Freiburg 19.30 Uhr

Union Berlin vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen Union Berlin und dem BVB könnt Ihr am heutigen Sonntag live und in voller Länge auf DAZN verfolgen. Der Sender bietet Euch die Möglichkeit, das Duell im TV auf DAZN 2 oder im Livestream in der DAZN-App oder Eurem Laptop im Browser zu verfolgen.

Im TV auf DAZN 2 beginnt die Übertragung des Spiels zwischen Union Berlin und dem BVB heute pünktlich zum Anpfiff des Spiels um 17.30 Uhr. Im Livestream könnt Ihr heute schon ab 16.45 Uhr die Vorberichte der Partie sehen. Für die DAZN-Übertragung sind Moderator Alex Schlüter, Kommentator Marco Hagemann, Experte Tim Borowski und Reporterin Ann-Sophie Kimmel zuständig.

Ein Abonnement bei DAZN kostet im Monat 29,99 Euro oder 274,99 Euro im Jahr. Das benötigt Ihr, um heute die Begegnung zwischen Union Berlin und dem BVB live und in voller Länge im TV oder im Livestream erleben zu können. Mit einem DAZN-Abo habt Ihr außerdem die Möglichkeit die Champions League, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die NFL, die NBA, Handball, Boxen, Tennis, MMA und noch viele weitere Sporthighlights zu verfolgen.

© getty Kann Jude Bellingham den BVB heute zum Sieg führen?

Union Berlin vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Union Berlin: Rönnow - Baumgartl, Knoche, Diogo Leite - Ryerson, R. Khedira, Gießelmann - Schäfer, Haberer - Jordan, Becker

Rönnow - Baumgartl, Knoche, Diogo Leite - Ryerson, R. Khedira, Gießelmann - Schäfer, Haberer - Jordan, Becker BVB: Kobel - M. Wolf, Hummels, N. Schlotterbeck, Guerreiro - Bellingham, Can - Adeyemi, Brandt, Malen - Moukoko

Union Berlin vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Das Duell zwischen Union Berlin und dem BVB könnt Ihr heute hier bei SPOX im Liveticker verfolgen. Bei uns verpasst Ihr keine Szene des Spiels. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Union Berlin vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Spieltag: 10. Spieltag, Bundesliga

10. Spieltag, Bundesliga Partie: Union Berlin vs. BVB

Union Berlin vs. BVB Datum: 16. Oktober

16. Oktober Anstoß: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Spielort: Stadion An der Alten Försterei, Berlin

Stadion An der Alten Försterei, Berlin Übertragung im TV: DAZN 2

Übertragung im Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

