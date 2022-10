Beim zweiten Sonntagsspiel treffen zwei Spitzenteams der Bundesliga aufeinander: Union Berlin und der BVB. Verfolgt das Spektakel hier im Liveticker!

Mit einem Sieg über Borussia Dortmund würde Union Berlin heute die Tabellenspitze unabhängig von den Ergebnissen in anderen Spielen verteidigen. Ob den Eisernen das gelingt, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Union Berlin vs. BVB - 2:0 Tore 1:0 Haberer (8.), 2:0 Haberer (21.) Aufstellung Union Rönnow - Baumgartl, Knoche, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira, Ryerson, Schäfer, Haberer - Jordan, Becker Aufstellung BVB Kobel - Süle, Hummels, N. Schlotterbeck - Meunier, Can, Özcan, Guerreiro, Bellingham - Moukoko, Adeyemi Gelbe Karten Union: Baumgartl (16.)

BVB: Özcan

BVB: Özcan

Union Berlin vs. BVB: Bundesliga JETZT im Liveticker - 2:0

25. | Kleines Fazit nach 25 Minuten: Die Berliner Führung ist verdient, auch wenn sie den Gastgebern ein wenig in den Schoß gefallen ist. Ballbesitz Dortmund fast 75 Prozent. Entlarvend sind die Werte bei den Abschlüssen: Union 10, Dortmund 3.

24. | Und wie Can da Hummels in der letzten Kette gerade Hummels in Szene setzt, das war auch ziemlich sportlich. Der Mann ist keine 20 mehr. Hummels Präzisonsgrätsche sorgt dafür, dass Jordan und Becker nicht alleine aufs Dortmunder Tor marschieren.

23. | Mit der Körperlichkeit der Eisernen kommen die Dortmunder ü-ber-haupt nicht zurecht. Dabei sollte "die Eisernen" schon ein Tipp sein.

Union Berlin vs. BVB: Haberer zum 2:0!

21. | Tooor! UNION - Dortmund 2:0 Hart bearbeitet im Mittelfeld, verliert Adeyemi den Ball. Schäfer treibt den Ball nach vorne, setzt Becker auf rechts ein. Der spielt den Ball flach an die Strafraumgrenze, Jordan legt zurück, und aus vollem Lauf haut Haberer drauf. Trifft unten links ins Eck. Kann Kobel noch so sehr fliegen.

20. | Union kann kontern. Über Schäfer läuft das auf der linken Seite, doch Adeyemi, in diesem Fall für die Absicherung zuständig, kann dem Berliner den Ball ablaufen. So verpufft diese Situation.

18. | Meunier ein wenig zu lässig aus dem Fußgelenk im defensiven Mittelfeld. Becker übernimmt, schießt dann aus spitzem Winkel und hoffte wohl auf Kobels nächsten Bock. Der tut ihm diesen Gefallen nicht.

17. | Bellingham führt aus. Versuchts direkt. Über die Mauer. Sah abgefälscht aus, muss aber eine optische Täuschung gewesen sein, weil es mit Abstoß weitergeht.

Union Berlin vs. BVB: Gelb für Baumgartl

16. | Jetzt aber fast der Durchbruch. Gutes Zusammenspiel von Adeyemi und Mokoukou. Adeyemi hat dann hinter der Mittelfeldkette plötzlich etwas Platz, wird von Baumgartl aber gnadenlos abgeräumt. Freistoß aus 20 Metern.

15. | Hohes Pressing von Union, bis zur Mittellinie kommt der BVB da auch gut spielerisch raus. Dann ist aber ein Berliner dazwischen. Zwischen die Ketten kommen die Gäste noch nicht so gut.

12. | Nun zieht der BVB erste Ballstafetten im Mittelfeld auf, tastet schon mal in die Tiefe an. Bricht aber immer wieder ab. Dann der lange Ball von der Mittellinie Richtung Spitze, zwar wird Bellingham abgedrängt, aber dahinter kommt Adeyemi noch zum Kopfball. Jedoch völlig drucklos. Das ist dann kein Problem für Rönnow.

11. | Perfekter Start für Union. Und die Berliner mussten dafür überhaupt nichts machen.

Union Berlin vs. BVB: Haberer zum 1:0!

8. | Tooor! UNION - Dortmund 1:0. Um Himmels Willen. Rückpass auf Kobel, sieht völlig gefährlich aus. Kobel will die Kugel rausplotzen, weil ihn Haberer halbherzig anläuft. Eigentlich unnötige Panik. Allerdings rutscht Kobel beim Schussversuch weg. Und so steht völlig unverhofft Haberer vor dem leeren Tor. Und weil der Ball auch gerade da ist, schiebt er den halt über die Linie. Fast entschuldigend gestikuliert er, "was soll ich machen?"

7. | Jetzt auch die erste Chance für den BVB, und gleich eine richtig gute. Meunier zirkelt aus dem rechten Halbfeld einen Ball Richtung Torraum, Rönnow kommt zu spät gegen Can, der kann die Hereingabe nicht drücken.

5. | Mit viel Speed zieht Schäfer durchs Mittelfeld bis in den Strafraum, zieht verdeckt ab und Kobel zeigt Unsicherheiten, er lässt den Ball nach vorne prallen. Hummels klärt dann die Situation auf Kosten einer Ecke. Und die überstehen die Dortmunder unbeschadet. Gerade vor den Standards äußerte Terzic vor der Partie ja gehörigen Respekt.

3. | Einen ersten tiefen Ball schickt Can aus dem Mittelkreis Richtung Adeyemi, der wird aber sicher abgelaufen. Brennt also auch im Union-Strafraum vorerst nichts an. Dortmund mit viel Ballbesitz, groß Änderung wird das heute nicht, vielleicht in Unterzahl. Dabei beschränkt man sich vorläufig auf Seitenwechsel in der letzten Kette.

1. | Die erste Strafraumszene bekommen die Gastgeber. Becker setzt Baumgartl im Strafraum ein, der sofort aus der Drehung schießen will. Steht aber noch einer dazwischen, geht als Torschuss, aber geblockt, in die Geschichte ein.

1. | Sie wollen, kündigte Fischer an, dem BVB keine Räume bieten, damit die Dortmunder nicht ihr Tempo ausspielen können. Schauen wir, wie das hinhaut.

1. | Los geht's. Geleitet wird das Spiel von Tobias Stieler.

Union Berlin vs. BVB: Bundesliga im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Schon vor der Partie steht fest: Die Tabellenführung verlieren können die Eisernen selbst bei einer Niederlage nur, wenn - später am Tag - der SC Freiburg in München gewinnt.

Vor Beginn: Beide Teams sind seit drei Partien ungeschlagen, während Union diese drei Partien jedoch gewann, spielte der BVB in dieser Phase zweimal Remis. Das Unentschieden gegen die Bayern letzte Woche dürfte sich jedoch wie ein Sieg angefühlt haben.

Vor Beginn: Interessantes Lesematerial ist die Expected-Goal-Statistik. Und danach geht Union eigentlich als Favorit in die Partie. Union (beste Abwehr mit erst sechs Gegentreffern) lässt von allen Teams die wenigsten Großchancen zu (Dortmund auf Platz 3), dafür aber sind die Berliner das effizienteste Team vor dem gegnerischen Tor. Und das ist der große Unterschied zum BVB, der in dieser Statistik auf Platz 17 steht. Mit anderen Worten: Nur Stuttgart braucht mehr Chancen als die Westfalen.

Vor Beginn: Beim Ballbesitz taucht der BVB weit oben auf, nur die Bayern und Leipzig haben höhere Werte. Union wird nur von der Hertha, Schalke und Augsburg unterboten. Da lässt sich schon eine gewisse Tendenz für die kommende Partie entdecken.

Vor Beginn: Was für ein Spiel ist zu erwarten? Dazu ein paar Kennwerte zu den Teams. Nur die Eintracht ist fairer als Union, legen wir die Karten zugrunde. Nur vier Teams haben mehr Verwarnungen als der BVB kassiert. Denkt man gar nicht so, wenn man Union in der Europa League sieht. Da könnte man nämlich auf die Idee kommen, das ist eine Kloppertruppe. Viele Teams gibts nicht, die in der Europa League mehr verwarnt werden.

Vor Beginn: Beide Teams waren unter der Wochen europäisch unterwegs. Mehr oder weniger erfolgreich. Mehr: Union gewann auch das Rückspiel gegen Malmö in der Europa League. Weniger: Der BVB musste sich im Rückspiel gegen Sevilla mit einem Remis zufriedengeben. Die Gemeinsamkeit: Es steht bereits jetzt schon fest, dass beide Teams auch nach der WM noch europäisch spielen werden.

Vor Beginn: Der BVB heute wieder mit Dreierkette, Schlotterbeck rückt in die Startelf für Rothe, Can beginnt für Brandt. Für Modeste und Malen starten Mokoukou und Guerreiro.

Vor Beginn: Groß rotiert wird bei Fischer nach dem Spiel am Donnerstag gegen Malmö nicht. In der Abwehr kommt Baumgartl für Jaeckel. FÜr Haraguchi beginnt Schäfer. Vorne bleibt alles wie gehabt.

Vor Beginn: Die Aufstellungen sind da! So starten die beiden Teams in die Partie:

Union Berlin: Rönnow - Baumgartl, Knoche, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira, Ryerson, Schäfer, Haberer - Jordan, Becker

Rönnow - Baumgartl, Knoche, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira, Ryerson, Schäfer, Haberer - Jordan, Becker BVB: Kobel - Süle, Hummels, N. Schlotterbeck - Meunier, Can, Özcan, Guerreiro, Bellingham - Moukoko, Adeyemi

Vor Beginn: Vier Punkte liegen aktuell zwischen dem Spitzenreiter der Bundesliga, Union Berlin, und dem BVB. Der Hauptstadtklub hat sechs Siege bei zwei Unentschieden und nur einer Niederlage auf dem Konto. Die Borussen könnten durch einen Erfolg im heutigen Duell bis auf einen Punkt an Berlin heranrücken und gleichzeitig Druck auf den FC Bayern ausüben, der später am Abend spielt. Dortmund und München sind vor dem 10. Spieltag punktgleich.

Vor Beginn: Gespielt wird heute in der deutschen Hauptstadt, genauer im Stadion An der Alten Försterei in Berlin.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Duell von Union Berlin und dem BVB!

Union Berlin: Rönnow - Baumgartl, Knoche, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira, Ryerson, Schäfer, Haberer - Jordan, Becker

Rönnow - Baumgartl, Knoche, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira, Ryerson, Schäfer, Haberer - Jordan, Becker BVB: Kobel - Süle, Hummels, N. Schlotterbeck - Meunier, Can, Özcan, Guerreiro, Bellingham - Moukoko, Adeyemi

