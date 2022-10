Zur Eröffnung des 12. Spieltags treten heute in der Bundesliga der FC Schalke 04 und die TSG Hoffenheim gegeneinander an. SPOX tickert das Duell live und ausführlich mit.

Die 12. Bundesliga-Spielrunde wird heute von den Mannschaften FC Schalke 04 und TSG Hoffenheim eröffnet. Wer kann sich die drei Punkte holen? Oder werden die Punkte geteilt? SPOX bietet das komplette Spiel im Liveticker zum Mitlesen an.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Schalke 04 vs. TSG Hoffenheim: Bundesliga JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Schalke 04 vs. TSG Hoffenheim: Die Aufstellungen

Vor Beginn: Die Aufstellungen sind da! So starten die beiden Teams in die Partie:

Vor Beginn: Aufsteiger Schalke 04 befindet sich aktuell wieder in einer kleinen Krise, die Königsblauen verloren nämlich die letzten drei Spiele und liegen wieder auf dem Relegationsplatz 16. Punkte müssen also unbedingt her, doch die TSG Hoffenheim wird ein harter Brocken, das verspricht bereits die Tabellensituation. Die Kraichgauer stehen im Moment auf Platz sieben, mussten sich zuletzt jedoch ebenfalls in der Liga geschlagen geben, gegen Werder Bremen verlor man 1:2.

Vor Beginn: Angepfiffen wird das Duell um 20.30 Uhr, gespielt wird in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Bundesliga-Spiel am 12. Spieltag zwischen dem FC Schalke 04 und der TSG Hoffenheim.

Schalke 04 vs. TSG Hoffenheim: Bundesliga heute im TV und Livestream

Schalke 04 gegen Hoffenheim ist ein Freitagsspiel, weswegen sich DAZN um die Übertragung kümmert. Die Vorberichte beginnen um 19.45 Uhr, folgendes Personal wird dabei eingesetzt:

Moderator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Kommentator: Michael Born

Michael Born Experte: Jonas Hummels

Jonas Hummels Reporter: Mario Rieker

Für DAZN wird ein Abonnement benötigt, das im Monat 29,99 Euro und im Jahr 274,99 Euro kostet.

