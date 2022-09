RB Leipzig trifft am heutigen 6. Spieltag der Bundesliga auf Borussia Dortmund. Im Liveticker von SPOX lässt sich die komplette Partie verfolgen.

Mit RB Leipzig und Borussia Dortmund stehen sich heute in der Bundesliga zwei deutsche Spitzenklubs gegenüber, beide Mannschaften waren in dieser Woche bereits in der Champions League im Einsatz, wer kann sich den Sieg heute sichern? Im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr es.

RB Leipzig vs. BVB: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Für beide Klubs ist es das zweite Spiel in dieser Woche. Zuvor, am Dienstag, mussten sie noch das erste Champions-League-Gruppenspiel bestreiten. Während die Dortmunder den Auftakt mit einem 3:0-Sieg über den FC Kopenhagen meistern konnten, blieben die Sachsen gegen Schachtjor Donezk chancenlos (1:4), was dann die Freistellung von Trainer Domenico Tedesco zur Folge hatte. Für ihn übernimmt Marco Rose, der heute direkt im ersten Spiel gegen seinen Ex-Klub, den er in der vergangenen Saison noch trainierte, spielt.

Vor Beginn: Um 15.30 Uhr geht es los, gespielt wird in der Leipziger Red Bull Arena.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Bundesliga-Spitzenspiel am 6. Spieltag. Borussia Dortmund ist zu Gast bei RB Leipzig.

RB Leipzig vs. BVB: Bundesliga heute im TV und Livestream

Wer die Partie heute live verfolgen möchte, kommt nicht um Sky herum. Der Pay-TV-Sender bietet die Übertragung mit Oliver Seidler als Kommentator bei Sky Sport Bundesliga 3 an. Neben der Einzelübertragung ist Leipzig vs. BVB auch Teil der heutigen Konferenz, die bei Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Top Event gezeigt wird.

Zugriff auf den Livestream erhaltet Ihr mit einem SkyGo-Abonnement oder via WOW.

RB Leipzig vs. BVB, Bundesliga: Voraussichtliche Aufstellungen

Leipzig: Gulacsi - Simakan, Orban, A. Diallo - Henrichs, X. Schlager, Laimer, Raum - Szoboszlai, Nkunku - Werner

Gulacsi - Simakan, Orban, A. Diallo - Henrichs, X. Schlager, Laimer, Raum - Szoboszlai, Nkunku - Werner BVB: A. Meyer - Meunier, Hummels, N. Schlotterbeck, Guerreiro - Bellingham, Özcan - M. Wolf, Reus, Brandt - Modeste

