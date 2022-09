BVB, News und Gerüchte: David Alaba schwärmt von Jude Bellingham

Der BVB muss gegen RB Leipzig offenbar auf ein Offensiv-Trio verzichten. David Alaba schwärmt derweil von Youngster Jude Bellingham. Außerdem: Dem CL-Spiel zwischen Dortmund und ManCity droht die Absage. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

Hier findet Ihr weitere News und Gerüchte rund um den BVB.

BVB, News: Alaba schwärmt von Bellingham

Schon in der vergangenen Spielzeit gehörte Jude Bellingham zu den Leistungsträgern im BVB-Spiel. Seit dieser Saison ist der 19-Jährige zum zweiten Vizekapitän aufgestiegen und soll noch einmal mehr Verantwortung übernehmen . Für Real-Star David Alaba gehört der Engländer zu den interessantesten Spielern im Weltfußball.

"Was Bellingham als Spieler betrifft, kann ich sagen, dass er zu den größten Mittelfeldtalenten weltweit zählt. Und das in seinen jungen Jahren!", sagte Alaba gegenüber der Welt. "Mit gerade mal 19 geht er der Mannschaft voran, versteckt sich nicht und entscheidet bereits Partien mit seiner Spielweise."

Real Madrid soll Bellingham mehreren Medienberichten zufolge als langfristiges Transferziel auserkoren haben. Alaba kann sich den BVB-Youngster bei den Königlichen gut vorstellen. Der 19-Jährige bringe vieles mit, was einen Real-Madrid-Spieler auszeichne. "Real Madrid ist schwierig in Worte zu fassen. Du kannst es aber fühlen. Wenn ich nun durch die Straßen gehe, ob in Österreich, Deutschland oder egal wo auf der Welt, jeder weiß, was Real Madrid bedeutet. Real Madrid steht für Erfolg", so der Österreicher.

© getty

BVB, Gerücht: Trio fällt gegen RB Leipzig aus

Mit Mahmoud Dahoud und Jamie Bynoe-Gittens (beide Schulter-OP) fehlen Borussia Dortmund im anstehenden Duell gegen RB Leipzig zwei langzeitverletzte Spieler. Nach Informationen der Ruhr Nachrichten könnten sich dazu Karim Adeyemi (Fußprobleme), Donyell Malen (Muskelfaserriss im Oberschenkel) und Thorgan Hazard (Oberschenkelblessur) gesellen, für die das Topspiel offenbar ebenfalls zu früh kommt.

Alle drei Spieler saßen dem Bericht zufolge auch nicht im Flieger nach Leipzig. Coach Edin Terzic hatte bereits unter der Woche angedeutet, dass ein Einsatz gegen die Sachsen eng werden könnte. "Donyell Malen und Karim Adeyemi steigern jeden Tag ihr Pensum, sie absolvieren Teile des Trainings. Es geht bei ihnen darum, wie hoch das Risiko wäre, dass sie sich wieder schwerer verletzen", sagte Terzic. "Ähnlich sieht es auch bei Thorgan Hazard aus."

Während Adeyemi und Malen schon seit mehreren Wochen pausieren müssen, gehört Hazard erst seit der vergangenen Woche zur Liste der BVB-Verletzten. Im Champions-League-Match gegen de FC Kopenhagen musste BVB-Stürmer bereits nach 23 Minuten ausgewechselt werden.

Mit U23-Spieler Justin Njinmah und Sommer-Neuzugang Marcel Lotka von Hertha BSC sollen demnach zwei Spieler ihr Kader-Debüt geben.

BVB, Gerücht: Dortmund-Spiel gegen City droht Verlegung

In der kommenden Woche gastiert der BVB in der Champions League bei Manchester City (im SPOX-Liveticker). Aufgrund der in England ausgerufenen, Staatstrauer ausgelöst durch den Tod von Queen Elizabeth II., ist es jedoch noch nicht gesichert, dass die Partie überhaupt planmäßig ausgetragen werden kann.

Bislang sind britische Sportveranstaltungen nur über das Wochenende ausgesetzt. Sollte das Verbot jedoch darüber hinaus gehen, müsste die UEFA eingreifen. Noch hat sich der Verband nicht zu möglichen Konsequenzen geäußert.

Ein mögliches Szenario wäre, dass Partien, die auf britischem Boden gespielt werden sollten, einen anderen Austragungsort bekommen. Wahlweise könnte die Begegnung auch auf einen späteren Zeitpunkt verlegt werden.

Missverständnisse und echte Härtefälle: Teuerste BVB-Verkäufe innerhalb der BL © getty 1/28 Borussia Dortmund gilt als DAS Sprungbrett für einige der größten Talente des Weltfußballs. Die Strategie ist klar: Supertalente holen und als Superstars für viel, viel Geld verkaufen. Beispiele sind: Jadon Sancho, Ousmane Dembélé oder Erling Haaland. © getty 2/28 Aber der BVB verkauft nicht nur an Barcelona, Manchester City oder United, sondern auch innerhalb der Bundesliga. Wir zeigen Euch die teuersten Verkäufe des BVB an Liga-Konkurrenten in den letzten zehn Jahren und erzählen deren Geschichten.. © getty 3/28 PLATZ 11 - ÖMER TOPRAK (2020 für 4 Mio. Euro zum SV Werder Bremen): Zwölf Millionen Euro ließ sich der BVB den Innenverteidiger von Bayer Leverkusen kosten. Nach nur zwei Jahren ging es dann weiter zum SV Werder Bremen. Zunächst auf Leihbasis, dann fest. © getty 4/28 Die Verletzungsprobleme, die schon seine Karriere in Dortmund beeinflussten, rissen bei Werder nicht ab. Mit den Bremern stieg er 2021 in die 2. Liga ab, wurde Kapitän und half beim direkten Wiederaufstieg mit. Im Sommer 2022 wechselte er zu Antalyaspor. © getty 5/28 PLATZ 11 - SEBASTIAN RODE (2019 für 4 Mio. Euro zu Eintracht Frankfurt): Auch für das Kämpferherz im Mittelfeld legten die Borussen zwölf Millionen Euro auf den Tisch. Im Januar 2019 kehrte er in die Heimat zu Eintracht Frankfurt zurück. © getty 6/28 Er wuchs in Offenbach auf, doch bei der SGE kam Rode groß raus. So auch nach seiner Zeit bei den Bayern und bei Dortmund: Der Europa League-Sieg 2022 und die Champions League-Teilnahme in der laufenden Saison dürften die Höhepunkte seiner Karriere sein. © getty 7/28 PLATZ 11 - PASCAL STENZEL (2017 für 4 Mio. Euro zum SC Freiburg): Stenzel spielte schon in der Jugend für den BVB, doch für die große Bühne reichte es nicht. 2016 wechselte er zunächst auf Leihbasis und 2017 dann fest zum SC Freiburg. © getty 8/28 Bei den Freiburgern kam er in 3,5 Saisons auf 83 Pflichtspiele, so richtig in der Startelf festbeißen konnte er sich aber nicht. 2019 wechselte er zum VfB Stuttgart und stieg mit den Schwaben auf. Seitdem ist er jedoch wieder nur Rotationsspieler. © getty 9/28 PLATZ 9 - JAKUB BLASZCZYKOWSKI (2016 für 5 Mio. Euro zum VfL Wolfsburg): "Kuba" wechselte 2007 von Wisla Krakau zum BVB. Dort spielte er acht Jahre und wechselte nach einer einjährigen Leihe zum AC Florenz 2016 zum VfL Wolfsburg. © getty 10/28 Nach drei Jahren in der Autostadt kehrte Blaszczykowski im Februar 2019 in die Heimat zu Wisla Krakau zurück. Seit gut einem Jahr laboriert der heute 36-Jährige jedoch an einem Kreuzbandriss. Es steht ein leider verletzungsbedingtes Karriereende im Raum. © getty 11/28 PLATZ 9 - GONZALO CASTRO (2018 für 5 Mio. Euro zum VfB Stuttgart): Für 11 Millionen Euro wechselte "Gonzo" von Bayer 04 zum BVB. Nach zwei Jahren ging er zum VfB, der sich in der folgenden Relegation Union Berlin geschlagen geben musste. © getty 12/28 Der direkte Wiederaufstieg gelang in der Folgesaison und der Halbspanier wurde zum Kapitän ernannt. Der Vertrag wurde aber nicht verlängert. Zur Rückrunde holte ihn Arminia Bielefeld bis Saisonende. Seitdem ist Castro vereinslos. © getty 13/28 PLATZ 7 - JONAS HOFMANN (2015 für 8 Mio. Euro zu Borussia Mönchengladbach): Ausgebildet wurde Hofmann bei der TSG Hoffenheim. Beim BVB konnte er sich nicht durchsetzen und wechselte, nach einer Leihe nach Mainz, fest zu Gladbach. © getty 14/28 Hofmann entwickelte sich zum Stammspieler und Fan-Liebling. Der 30-Jährige läuft bei den Fohlen auf der rechten Flügelposition auf und zieht häufig ins Zentrum. Mittlerweile ist er zum Nationalspieler gereift. © getty 15/28 PLATZ 7 - IVAN PERISIC (2013 für 8 Mio. Euro zum VfL Wolfsburg): Kam 2011 für vier Millionen aus Brügge und wechselte nach anderthalb durchwachsenen Jahren für das Doppelte zu den Wölfen. Die schickten ihn 2015 für fast 20 Millionen zu Inter Mailand. © getty 16/28 Erst bei den Nerazzurri entwickelte sich Perisic zu einem Top-Spieler, wie wir ihn etwa bei der WM 2018 erleben durften, als er mit Kroatien bis ins Endspiel vorstieß. Nach den Stationen FC Bayern und nochmal Inter landete er bei Tottenham. © getty 17/28 PLATZ 6 - JACOB BRUUN LARSEN (2019 für 9 Mio. Euro zur TSG Hoffenheim): Als großes Nachwuchstalent holte der BVB ihn für die Jugend vom dänischen Klub Lyngby BK. Bei den Männern konnte sich der Däne nicht durchsetzen und ging später zur TSG. © getty 18/28 Zunächst schien es, als könnte sich der Linksaußen auch dort nicht etablieren. Nach zwei Spielzeiten verlieh man ihn zur Rückrunde an den RSC Anderlecht. Seit seiner Rückkehr gehört der immer noch erst 23-Jähre aber fest zum Kader. © getty 19/28 PLATZ 5 - KEVIN KAMPL (2015 für 11 Mio. Euro zu Bayer 04 Leverkusen): Als Missverständnis könnte man die Zeit des Slowenen in Dortmund beschreiben. Mit 24 Jahren kam er aus Salzburg. Ein halbes Jahr später verließ er den BVB schon wieder. © getty 20/28 Anders sah das bei seinem neuen Arbeitgeber aus. Bei Bayer Leverkusen spielte er in der Mittelfeldzentrale eine essenzielle Rolle. Der 31-Jährige ging dann zu RB Leipzig, wo er mit dem Gewinn des DFB-Pokals 2022 seinen größten Erfolg feiern konnte. © getty 21/28 PLATZ 4 - SVEN BENDER (2017 für 12,5 Mio. Euro zu Bayer 04 Leverkusen): "Manni", wie ihn die BVB-Fans liebevoll nannten, kam aus der Talentschmiede des TSV 1860 München nach Dortmund. © getty 22/28 Feierte mit dem BVB je zwei Meisterschaften und Pokal-Siege - und stand beim CL-Finale 2013 gegen Bayern in der Startelf. Mit Zwillingsbruder Lars spielte er schließlich bei Bayer Leverkusen. 2021 beendeten beide ihre Profi-Karriere. © getty 23/28 PLATZ 3 - MATTHIAS GINTER (2017 für 17 Mio. Euro zu Borussia Mönchengladbach): Als Toptalent wechselte der Innenverteidiger vom SC Freiburg für 10 Millionen nach Dortmund. Dort wurde er jedoch nie wirklich glücklich. © getty 24/28 Als Weltmeister von 2014 verließ er den BVB. In Gladbach war er fortan Abwehrchef und führte die Fohlen 2020 bis ins Champions-League-Achtelfinale. Im Sommer kehrte der 28-jährige Nationalspieler ablösefrei in seine Heimat zum SC Freiburg zurück. © getty 25/28 PLATZ 2 - MATS HUMMELS (2016 für 35 Mio. Euro zum FC Bayern München): Nach achteinhalb Jahren beim BVB machte sich der Innenverteidiger den Wechsel zum großen Rivalen aus dem Süden nicht leicht. Schließlich kehrte er doch zu seinem Jugendklub zurück. © getty 26/28 Bei den Bayern bildete er gemeinsam mit Jérôme Boateng eine Weltklasse-Innenverteidigung. Beim FC Bayern wurde er dreimal deutscher Meister in Folge und einmal DFB-Pokal-Sieger. 2020 kehrte der 33-Jährige zurück zum BVB. © getty 27/28 PLATZ 1 - MARIO GÖTZE (2013 für 37 Mio. Euro zum FC Bayern München): Der teuerste Abgang innerhalb der Bundesliga brach vermutlich unzähligen BVB-Fans das Herz. Vor dem CL-Finale 2013 wurde bekannt, dass die Bayern seine Ausstiegsklausel nutzten. © getty 28/28 Beim FC Bayern war der Druck zu groß. Kehrte zum BVB zurück, konnte aber nicht zuletzt wegen seiner Stoffwechselerkrankung nicht an alte Zeiten anknüpfen. Nach zwei Jahren in Eindhoven jetzt zurück in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt.

BVB, News: Dortmund zu Gast in Leipzig

Der BVB ist heute Nachmittag zum 6. Spieltag der Bundesliga bei RB Leipzig (ab 15.30 Uhr im Liveticker) zu Gast. So könnten beide Teams auflaufen.

Leipzig : Gulacsi - Simakan, Orban, A. Diallo - Henrichs, X. Schlager, Laimer, Raum - Szoboszlai, Nkunku - Werner

: Gulacsi - Simakan, Orban, A. Diallo - Henrichs, X. Schlager, Laimer, Raum - Szoboszlai, Nkunku - Werner BVB: A. Meyer - Meunier, Hummels, N. Schlotterbeck, Guerreiro - Bellingham, Özcan - M. Wolf, Reus, Brandt - Modeste

BVB - Spielplan: Die nächsten Spiele