RB Leipzig - BVB 3:0: Debüt von Marco Rose glückt ausgerechnet gegen Borussia Dortmund

Das Debüt von Marco Rose als Trainer von RB Leipzig ist geglückt - ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund! Die Sachsen besiegten den BVB am 6. Spieltag der Bundesliga zu Hause mit 3:0 (2:0).

Leipzig ging durch einen Kopfball von Willi Orban früh in Führung (6.). Kurz vor der Pause traf Dominik Szoboszlai sehenswert in den Winkel (45.). Der eingewechselte Amadou Haidara besorgte kurz vor dem Ende die Entscheidung (84.).

Beim BVB stand Stürmer Justin Njinmah, der sonst für die U23 in der 3. Liga spielt, nicht nur erstmals im Kader der Profis. Der 21-Jährige kam auch direkt zu seinem Bundesligadebüt, als er nach 69 Minuten für Salih Özcan eingewechselt wurde.

RB Leipzig gegen BVB: Die Analyse

Sehr schwache erste Halbzeit des BVB, der zwar deutlich mehr Ballbesitz als die Hausherren hatte, diesen aber meist nur kurz und in ungefährlichen Räumen. Leipzig stellte den Dortmunder Spielaufbau gut zu und presste früh, Borussias Keeper Meyer kam bis zur Pause bereits auf 37 Ballkontakte. Besonders die Doppelsechs Schlager/Laimer verdichtete das Zentrum sehr gut und sorgte für zahlreiche Ballverluste des BVB.

Die Gäste blieben offensiv daher enorm blass und kamen nur auf einen Torschuss nach 45 Minuten. Das lag auch an der schlechten Passqualität, nur 78 Prozent der Zuspiele fanden einen Abnehmer. Gerade in Kontersituationen wählte Dortmund oft die falsche Lösung, auch die Standards waren nicht gut.

Das sah bei RBL deutlich besser und vor allem zielstrebiger aus, das Tempo der Leipziger Offensive war für den BVB besonders auf den Außen schwer in den Griff zu bekommen. Die Pausenführung hätte bei konsequenterer Chancenverwertung deshalb auch höher ausfallen können.

Dortmund im zweiten Abschnitt mit etwas mehr Risiko im Spiel und so auch größerem Zug zum Tor, was jedoch Räume für das Leipziger Umschaltspiel öffnete - die Sachsen verpassten jedoch die vorzeitige Entscheidung. BVB-Trainer Terzic wechselte mit der Hereinnahme von Moukoko und kurz darauf mit Bundesligadebütant Njinmah offensiv, hochkarätige Torchancen blieben aber Mangelware. Einen Schuss auf den Kasten von Gulacsi brachten die Schwarzgelben in 90 Minuten nicht zustande.

BVB-Noten: Tuchel würde es "ein einziges Defizit" nennen © getty 1/16 Borussia Dortmund strauchelt beim Wiedersehen mit Ex-Trainer Marco Rose. Der BVB kassiert in Leipzig eine empfindliche 0:3-Pleite. Vor allem die Defensive präsentiert sich nicht auf der Höhe. Die Noten. © getty 2/16 ALEXANDER MEYER: Der Kobel-Vertreter feierte nach seinem CL-Einstand unter der Woche nun auch sein Bundesliga-Debüt. Bei allen drei Gegentreffern machtlos. Spielte ansonsten gut mit. Note: 3,5. © getty 3/16 THOMAS MEUNIER: Mit mehr Offensivdrang als sein Pendant Guerreiro auf links. Allerdings ohne zielführende Aktion. Ließ defensiv seinen Gegenspielern etwas zu viel Spielraum - so wie vor dem 0:3. Note: 5. © getty 4/16 NIKLAS SÜLE: Ließ gegen den flinken Werner dank gutem Stellungsspiel wenig zu. Verteidigte zu zögerlich gegen Szoboszlai vor dem 0:2. Note: 4. © getty 5/16 NICO SCHLOTTERBECK: Vor dem 0:1 zu spät dran gegen Torschütze Orban (6.), leistete sich kurz darauf einen unnötigen Ballverlust, den Meyer ausbügelte. Grätschte vor dem 0:3 ins Leere. Insgesamt etwas wackelig. Note: 5. © imago images 6/16 RAPHAËL GUERREIRO: Zurückhaltender Auftritt, zeigte sich kaum mal in der Offensive, auch seine Standards versandeten. Note: 4,5. © getty 7/16 JUDE BELLINGHAM: Versuchte, das Spiel an sich zu reißen. Bekam ordentlich auf die Knochen. Mit einigen guten Balleroberungen, aber auch mit dem entscheidenden Fehlpass vor dem 0:2. Note: 3,5. © getty 8/16 SALIH ÖZCAN: Agierte unauffällig. Sicher im Passspiel, ohne dabei in allzu großes Risiko zu gehen. Sein leichter Schubser gegen Werner im Strafraum blieb ungeahndet (22.). Note: 4. © imago images 9/16 MARIUS WOLF: Der Allrounder rückte für den verletzten Hazard ins Team und agierte zunächst als Rechtsaußen. Defensiv mit starker Rettungstat (33.). Ansonsten ein biederer Auftritt. Note: 4. © getty 10/16 MARCO REUS: Bemüht, ging vorne immer wieder energisch drauf, bekam aber keinen wirklichen Zugriff. Sein Abschluss aus spitzem Winkel war sichere Beute für Gulacsi (52.). Note: 4,5. © imago images 11/16 JULIAN BRANDT: Agierte weitgehend unauffällig, offensiv ohne Durchschlagskraft. Zum Zeitpunkt seiner Auswechslung (59.) mit den meisten Ballverlusten (20), seine Ecken sorgten kaum für Gefahr. Note: 5. © imago images 12/16 ANTHONY MODESTE: Hing ziemlich in der Luft, ließ sich mitunter tief fallen, um sich die Bälle zu holen. Bei einer Kopfballchance noch von Kollege Schlotterbeck gestört (43.). Hatte das Anschlusstor auf dem Schlappen (63.). Note: 5. © getty 13/16 GIOVANNI REYNA: Ersetzte Wolf nach knapp einer Stunde. Sorgte gleich für Belebung im Dortmunder Offensivspiel. Gute Flanke auf Modeste (63.). Note: 3. © imago images 14/16 YOUSSOUFA MOUKOKO: Kam ebenfalls nach knapp einer Stunde für Brandt in die Partie. Konnte sich nicht nennenswert in Szene setzen. Note: 4. © getty 15/16 JUSTIN NJINMAH: Der 21 Jahre alte Offensivspieler feierte sein Bundesliga-Debüt. Özcan räumte für ihn das Feld. Note: 3,5. © imago images 16/16 EMRE CAN: Kam in der Schlussphase für Modeste. Keine Bewertung.

RB Leipzig gegen BVB: Die Aufstellungen

Leipzig: Gulacsi - Simakan (68. Henrichs), Orban, Diallo (77. Gvardiol), Raum - Schlager, Laimer (85. Kampl) - Nkunku, Forsberg (77. Haidara), Szoboszlai - Werner (85. Silva).

Dortmund: Meyer - Meunier, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro - Bellingham, Özcan (69. Njinmah) - Wolf (59. Reyna), Reus, Brandt (59. Moukoko) - Modeste (87. Can).

RB Leipzig gegen BVB: Die Daten des Spiels

Tore: 1:0 Orban (6.), 2:0 Szoboszlai (45.), 3:0 Haidara (84.)

Leipzigs Christopher Nkunku bestritt sein 100. Bundesligaspiel.

Leipzig gewann nun die letzten drei Bundesligaspiele gegen Dortmund.

Der BVB traf erstmals nach 33 Bundesliga-Spielen nicht ins gegnerische Tor - die zweitlängste Serie der Klub-Geschichte ist damit gerissen (Rekord: 37 von 2020 bis 2021).

BVB-Coach Terzic verlor nach zuvor drei gewonnenen Pflichtspielen erstmals als Trainer gegen Leipzig.

Der Star des Spiels: Xaver Schlager (RB Leipzig)

Sehr aufmerksamer und dominanter Auftritt im Zentrum. Führte die meisten Zweikämpfe und kam auf die meisten Ballgewinne seiner Mannschaft.

Der Flop des Spiels: Julian Brandt (BVB)

Agierte weitgehend unauffällig. Offensiv ohne Durchschlagskraft, seine Ecken sorgten kaum für Gefahr. Musste nach 20 Ballverlusten in 59 Minuten, den mit Abstand meisten zu diesem Zeitpunkt, vom Feld.

Der Schiedsrichter: Sven Jablonski

Unauffällige und daher gute Leistung des Unparteiischen, der kaum brenzlige Situationen zu bewerten hatte. Der Kontakt von Özcans Hand an Werners Rücken war grenzwertig, aber in Ordnung, ihn als zu wenig für einen Strafstoß auszulegen (21.).