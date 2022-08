Der zweite Bundesligaspieltag der neuen Saison startet direkt mit einem Knaller: Der SC Freiburg empfängt Borussia Dortmund. Hier erklären wir Euch, welcher Anbieter die Partie live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Man könnte sagen, sowohl der SC Freiburg als auch der BVB sind perfekt in die neue Saison gestartet. Beide Mannschaften haben ihr erstes Bundesliga-Pflichtspiel gewonnen und dabei kein Gegentor kassiert.

Dank eines überwältigenden 4:0-Erfolges über den FC Augsburg grüßen die Breisgauer nun sogar vom zweiten Tabellenplatz, direkt hinter den Bayern. Der BVB hat sich in einem hart umkämpften Match gegen Bayer Leverkusen mit 1:0 durchgesetzt und damit überaus wichtige Punkte eingesammelt.

Die zwei Vereine haben also direkt zum Saisonbeginn ein Zeichen gesetzt, dass man sich bereits jetzt in überragender Verfassung befindet. Die Schwarz-Gelben könnten nun sogar noch weitere Verstärkung bekommen. Nach der Hodenkrebs-Diagnose von Stareinkauf Sebastien Haller hat sich der BVB erfolgreich um einen Ersatzmann bemüht. So soll schnellstmöglich der Kölner Anthony Modeste die Neunerposition besetzen.

Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs. BVB heute live im TV und Livestream?

Wie schon in der vergangenen Saison besitzt der Streamingdienst DAZN auch in diesem Jahr wieder die exklusiven Übertragungsrechte aller Freitagsspiele der Bundesliga und damit auch des heutigen Matches zwischen dem SC Freiburg und Borussia Dortmund. Alle weiteren Infos zur Übertragung könnt Ihr dem folgenden Text entnehmen.

Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs. BVB heute im Livestream?

Um die Partie im Livestream zu verfolgen, müsst Ihr Abonnentin oder Abonnent von DAZN sein. Die zu Grunde liegende Mitgliedschaft umfasst eine Vielzahl an Sportereignissen und unter anderem auch alle Bundesligapartien, die nicht am Samstag ausgetragen werden. Doch für Fußball-Fans soll es das hier noch gar nicht gewesen sein, auch der Großteil der Champions League-Spiele in dieser Saison wird exklusiv hier zu sehen sein. Aber auch Fans amerikanischer Sportarten kommen bei DAZN garantiert auf Ihre Kosten. Mit zahlreichen NFL- und NBA-Spielen stellt die Plattform den größten Anbieter für Sportereignisse aus den Vereinigten Staaten auf dem deutschen Markt dar.

Der Kostenpunkt für ein Monatsabo liegt im Moment bei 29,99 Euro pro Monat oder 24,99 Euro pro Monat im Jahresabo. Weitere Infos zum Angebot findet Ihr hier.

Seid Ihr nun aber bereits in Besitz eines solchen Abos, dann müsst Ihr nur noch den entsprechenden Stream aufrufen. Dieser wird heute um 19.45 Uhr seinen Anfang nehmen. Mit dabei sind die Moderatoren Alex Schlüter und Daniel Herzog sowie die Kommentatoren Michael Born und Sandro Wagner.

Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs. BVB heute live im TV?

Darüber hinaus gibt es auch die Option, die Begegnung im linearen Fernsehen zu verfolgen. Da es sich bei DAZN allerdings um einen reinen Streamingdienst handelt, hat das Unternehmen diese Funktion mithilfe verschiedener Drittanbieter realisiert. So ist es möglich, die beiden geradlinigen Kanäle DAZN1 und DAZN2 über die jeweiligen Receiver der Firmen Vodafone, Sky oder Telekom zum regulären Programm hinzuzubuchen. Weitere Infos dazu, gibt's hier.

Wie schon im Falle des Livestreams wird auch auf dem linearen Sender DAZN1 das Spektakel ab 19.45 Uhr zu sehen sein.

Alternativ können wir Euch auch eine Möglichkeit ans Herz legen, mithilfe derer Ihr die Partie gänzlich kostenfrei verfolgen könnt. Die Rede ist natürlich von unserem hauseigenen Liveticker. Hier bekommt Ihr alle relevanten Informationen zum Spielgeschehen im Minutentakt geliefert.

Hier geht's zum Liveticker der Partie SC Freiburg vs. BVB

Wer? SC Freiburg vs. Borussia Dortmund

SC Freiburg vs. Borussia Dortmund Was? Bundesliga-Spiel am 2. Spieltag

Bundesliga-Spiel am 2. Spieltag Wann? Freitag, der 12. August um 20.30 Uhr

Freitag, der 12. August um 20.30 Uhr Wo? Im Europa-Park-Stadion in Freiburg

Tag Anstoß Begegnung Freitag, 12. August 20.30 Uhr SC Freiburg vs. Borussia Dortmund Samstag, 13. August 15.30 Uhr Bayer 04 Leverkusen vs. FC Augsburg Samstag, 13. August 15.30 Uhr RB Leipzig vs. 1. FC Köln Samstag, 13. August 15.30 Uhr TSG Hoffenheim vs. VfL Bochum Samstag, 13. August 15.30 Uhr Hertha BSC vs. Eintracht Frankfurt Samstag, 13. August 15.30 Uhr Werder Bremen vs. VfB Stuttgart Samstag, 13. August 18.30 Uhr FC Schalke 04 vs. Borussia M'Gladbach Sonntag, 14. August 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 vs. 1. FC Union Berlin Sonntag, 14. August 17.30 Uhr FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg

